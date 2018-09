Ser maestro es una profesión para la que hay que tener vocación, no cualquiera puede pararse frente a un grupo, mantener la calma y aportar sus conocimientos.Sin embargo, en ocasiones, por intentar mantener el orden, muchos profesores imponen reglas absurdas y tratan a los estudiantes como prisioneros.Y no, no estamos exagerando al utilizar la palabra 'prisioneros'.Recientemente una madre dio a conocer las insólitas reglas que aplicó una maestra del colegio Apire Hanley Middle School, ubicado en Tennessee, a sus alumnos."Su hija llega de la escuela y les enseña esta nota -que le pidió la maestra firmar- ¿Qué harían?, preguntó la mujer.La nota titulada 'Permiso para ir a la Dirección/Baño/Tomar agua/enfermería', firmada con fecha del 20 de agosto, señala que los estudiantes sólo tienen 2 permisos al mes para salir de clase, ya sea para ir al baño, la enfermería, dirección o salir a beber agua.Al final de la hoja, los alumnos deber firmar bajo la siguiente frase:"Entiendo que una vez que haya utilizado mis dos permisos DEL MES, no podré salir al baño, ir a la dirección, a la enfermería, ni beber agua.De acuerdo con la nota, de no respetar lo que se indica, los chicos recibirán un castigo y además de ello, tendrán un "cero" en su calificación, dependiendo de la asignatura de la que salgan de clase sin permiso.Además, deja muy en claro que no existe flexibilidad por parte de la maestra, pues menciona que si hay comentarios o dudas, pueden sentirse libre de hablar con ella antes o después de clase, pero que "nada cambiará".El texto finaliza con:"Si pierdes tu permiso, LO SIENTO, INTÉNTALO DE NUEVO EL PRÓXIMO MES".Como era de esperar, luego de que se hizo viral la publicación, cientos de internautas criticaron el abuso.Pensé que este tipo de tormentos habían desaparecido hace décadas. Cuando daba clases en octavo grado, los chicos podían ir cuantas veces lo necesitaran. Nadie abusaba de ello (¿Quizás sus estudiantes odien su clase?)"."Esto está MAL. Recuerdo la vergüenza que sufrí en sexto grado porque un profesor no me dejaba salir de clase para ir al baño. Sufría de menstruación muy abundante (después supe que padezco endometriosis). La sangre traspasó mi ropa y toda la clase lo vio. Espero que la despidan".Si bien los chicos de octavo grado en Estados Unidos tiene alredor de 13-14 años y son capaces de controlar sus ganas de orinar, esto no quiere decir que se les deba limitar su salidas ¿no crees?De acuerdo con información de Buzzfeed News, la situación se encuentra actualmente bajo investigación, pues ' no existe ninguna política en la escuela que limite los permisos para salir de clase para ir al baño o a la enfermería" y la escuela declaró que dicha nota "era inconsistente con las políticas actuales de la escuela, así como con su misión y valores".