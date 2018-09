Mueren dos detenidas por inundaciones de 'Florence'

Columbia, Carolina del Sur–– Dos mujeres que eran trasladadas a un centro de salud mental se ahogaron luego de que la camioneta del departamento de policía en la que iban fue arrastrada por las crecidas provocadas por Florence en Carolina del Sur, informaron el miércoles las autoridades.Dos policías del condado de Horry iban el martes por la noche en los asientos delanteros de la camioneta, mientras que las mujeres estaban en la parte posterior. El vehículo fue arrastrado por el agua en el condado de Marion. Las autoridades dijeron que la camioneta se encontraba cerca del río Little Pee Dee, una zona bajo vigilancia debido a las fuertes lluvias provocadas por Florence.Los agentes "salieron y trataron de abrir la camioneta para sacar a las mujeres", comentó el jefe de policía de Horry, Phillip Thompson, a reporteros el miércoles. "No pudieron hacerlo. No estoy seguro si fue la forma en la que estaba colocada la camioneta -contra un barandal- o si fue la presión del agua, pero desafortunadamente no pudieron abrir las puertas y sacar a las señoritas".Thompson dijo que los equipos de rescate tardaron alrededor de 45 minutos en encontrar el vehículo y llegar hasta donde estaba en un bote. Cuando finalmente llegaron, la camioneta estaba sumergida en el agua y los agentes estaban en el techo.Ya había oscurecido y los rescatistas decidieron que no era seguro tratar de sacar los cuerpos de las mujeres de la camioneta ese mismo día. Las labores se reanudaron el miércoles por la mañana, pero Thompson dijo que un equipo especial iba en camino para ayudar.El jefe de la policía identificó a las mujeres como Windy Newton, de 45 años, y Nicolette Green, de 43."Siguen debajo del agua", comentó el médico legista del condado de Marion, Jerry Richardson, a The Associated Press. "El nivel del agua ha aumentado 60 centímetros (2 pies) desde anoche".Richardson dijo que la camioneta se topó con crecidas de agua y fue sacada del camino."Trataron de pasar a través de flujos de agua rápida y simplemente no pudieron", comentó.El incidente ha generado investigaciones por parte de la policía estatal y de la policía de caminos. Thompson dijo que abrió una investigación interna y que suspendió a los agentes involucrados, Joshua Bishop y Stephen Flood.