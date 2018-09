Pierde EU rastro de otros mil 500 menores migrantes

Washington.- La administración Trump no puede dar razón sobre el paradero de casi mil 500 menores migrantes que el presente año ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y fueron entregados a avales después de permanecer en albergues federales, de acuerdo con hallazgos congresistas dados a conocer el martes, publicó The New York Times.La revelación recuerda la admisión hecha en abril por el Departamento de Servicios Humanos y de Salud cuando reconoció que el Gobierno había perdido el rastro a mil 475 menores que había sacado el año pasado de albergues.En descubrimientos descritos como inquietantes por los legisladores, investigadores del Senado dijeron que la dependencia era incapaz de determinar con certeza el paradero de mil 488 de los 11 mil 254 menores que había hospedado con avales en el 2018, con base en llamadas de seguimiento realizadas entre el 1º de abril y el 30 de junio.La incapacidad de localizar el paradero de los menores migrantes dejados bajo el cuidado de avales ha despertado inquietudes de que puedan ir a dar con traficantes de personas o que gente que se haga pasar por sus familiares los use como jornaleros.A partir del 2016, funcionarios del Departamento de Servicios Humanos y de Salud han llamado a los avales para verificar el estado de los menores 30 días después de haber sido entregados. Pero la dependencia también ha señalado no ser legalmente responsables por los menores una vez que éstos salen de su oficina para la reubicación de refugiados.Caitlin Oakley, vocera del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, respondió el martes a los hallazgos. “Como se ha notificado en múltiples ocasiones al Congreso”, dijo, “estos niños no están ‘perdidos’. Simplemente sus avales —que por lo general son sus padres o parientes y a quienes en todos los casos se ha investigado los antecedentes y su capacidad para mantenerlos— no respondieron o no pudieron ser localizados cuando se hizo esta llamada voluntaria”.Junto con los hallazgos, el martes senadores republicanos y demócratas presentaron una propuesta de ley a fin de aclarar la responsabilidad de la instancia de garantizar la seguridad de los menores migrantes, aun cuando ya no estén bajo su resguardo.