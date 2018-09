Elogia Donald a Kim por progreso nuclear

Corea del Sur— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, por acordar nuevas medidas para la entrega de sus armas nucleares, una señal de que se podrían retomar las paralizadas conversaciones, a pesar de la falta de detalles.En un mensaje a través de Twitter, el republicano describió como muy emocionantes las decisiones del líder norcoreano tras la cumbre."Kim Jong-un acordó permitir las inspecciones nucleares, sujetas a negociaciones finales, y desmantelar permanentemente un sitio de prueba y una plataforma de lanzamiento en presencia de expertos internacionales", escribió el Mandatario."Mientras tanto, no habrá pruebas de cohetes o nucleares (...) Además, Corea del Norte y Corea del Sur presentarán una oferta conjunta para albergar los Juegos Olímpicos 2032. ¡Muy emocionante!", añadió.El mes pasado, el mandatario estadounidense canceló una visita a Pyongyang del secretario de Estado, Michael Pompeo, debido a la falta de progreso tras el histórico encuentro con Kim en junio.Durante el segundo día de reuniones con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, Corea del Norte aceptó el miércoles desmantelar su planta de producción nuclear Yongbyon, si Estados Unidos toma medidas en reciprocidad.Asimismo, se anunció el desmantelamiento de una importante planta de prueba de misiles, bajo la supervisión de inspectores internacionales, y otras medidas hacia la desnuclearización."Acordamos hacer esfuerzos efectivos para convertir la península coreana en un territorio de paz, sin armas o amenazas nucleares", señaló el líder norcoreano en un comunicado en Pyongyang."El jefe Kim ha mostrado hoy un camino claro para desnuclearizar la península coreana. Nos hemos puesto de acuerdo en una península coreana sin armas nucleares, sin amenazas nucleares y sin guerra", afirmó Moon, quien invitó a Kim a visitar Seúl hacia finales de año.A pesar de que la cumbre parece abrir la puerta para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, quedó en claro la escasez de progreso en temas importantes para ambas partes.El líder norcoreano presiona por lograr una declaración de paz con Estados Unidos, como paso previo a medidas concretas para desmantelar su capacidad nuclear; mientras el Gobierno de Trump quiere un inventario detallado de sus armas, y que se permitan inspecciones.Todavía no está claro si Corea del Norte revelará otras plantas de producción nuclear aparte de Yongbyon, así como la ubicación de sus plataformas móviles de lanzamiento, con capacidad para disparar misiles de alcance intercontinental."Hay varias señales que permiten aumentar la confianza en Corea", afirmó Melissa Hanham, investigadora asociada senior en el Centro James Martin para los Estudios contra Proliferación Nuclear en Monterrey, California."Respecto a la desnuclearización, no creo que haya un gran cambio. Corea del Norte ha dejado en claro que no entregará sus armas nucleares. Este comunicado conjunto no ha cambiado nada", señaló la especialista.A pesar de esto, Moon declaró que la desnuclearización completa de la península no está lejos y que los dos países podrían colaborar de forma cercana con Estados Unidos y la comunidad internacional para lograrla.

