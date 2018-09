Se dispara profesor de universidad en protesta por Trump

Mark J. Bird, un profesor de sociología de 69 años en la Universidad del Sur de Nevada, llegó aproximadamente a las 8 am del martes 28 de agosto a la institución educativa situada en Las Vegas.Se dirigió al segundo piso de un edificio repleto de alumnos. Esperó a que el pasillo se despejara antes de entrar a un baño. Cerró la puerta. Pegó en el espejo un billete de 100 dólares y una nota —“Para el conserje”—. Colocó tres cartas cerradas junto al lavabo. Luego sacó una pistola calibre .22 de su portafolios.Desde el baño, la fuerte detonación sacudió el pasillo, dijeron testigos a la policía. Bird abrió la puerta, con la sangre saliéndole a borbotones por el brazo izquierdo, dijo después. Los curiosos lo rodearon. Alguien intentó detener la sangre con toallas de papel. Se oprimió el botón de pánico. Llegaron socorristas y policías, según publicó Washington Post.El dolor no calló a Bird. De hecho, las palabras del profesor tenían un incisivo matiz político, dijo la policía. Como declaró a los agentes uno de los testigos, Bird “empezó a decir que estaba protestando por el presidente Trump y que por eso se disparó”.Aunque el profesor sobrevivió a la herida, ahora enfrenta cargos penales por haberse disparado, incluyendo cargos mayores por portar sin permiso un arma oculta y por descargar en lugar prohibido una pistola. Los documentos procesales indican que Bird aún no responde a los cargos.Bird, quien permanece detenido, no ha dado a conocer públicamente sus móviles para el episodio. Pero al ser interrogado por la policía y en los escritos que dejó en el lugar de los hechos, el profesor mencionó su preocupación por el medio ambiente y el control de armas. El suceso coloca a Birnd entre el grupo extremo de personas que se dañan a sí mismos como manifestación de su ansiedad de ira por los eventos actuales.Cuando los policías lo interrogaron en su cama de hospital, Bird dejó claro que no intentó suicidarse ni herir a otros.Esperó hasta que estuviera vacío el pasillo para que no hubiera nadie en la línea de fuego, explicó. Se disparó a propósito en el antebrazo para poder sobrevivir, añadió.Bird “manifestó no estar de acuerdo con las políticas que Trump había implementado y que creía que alguien necesitaba hacer algo al respecto”, se lee en el parte policial.“Bird señaló que creía que al dispararse podía hacer llegar de manera efectiva el mensaje que quería transmitir”.

