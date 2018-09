Declararán juez Kavanaugh y su acusadora en audiencia

Washington.- Presionado por los senadores de su propio partido, el director del Comité Judicial del Senado citará al nominado del presidente Trump a la Suprema Corte, el juez Brett M. Kavanaugh, y a la mujer que lo ha acusado de agresión sexual para que comparezcan el lunes ante el comité en lo que constituirán audiencias públicas extraordinarias realizadas unas cuantas semanas antes de las elecciones legislativas, publicó The New York Times.Al programar la audiencia, el senador republicano Charles E. Grassley canceló los planes de que el comité llevara a cabo el jueves la votación sobre la candidatura de Kavanaugh y puso en el limbo la confirmación alguna vez considerada inevitable.La audiencia con el juez Kavanaugh y con Christine Blasey Ford, una sicóloga californiana dedicada a hacer estudios, da pie a una confrontación potencialmente explosiva que recuerda el testimonio que en 1991 rindió Anita Hill, quien acusó de hostigamiento sexual al futuro magistrado Clarence Thomas. La audiencia se efectuará en el marco del movimiento #YoTambién en una institución, el Senado, conformado por más de un 75 por ciento de hombres.La abogada de Blasey, Debra Katz, dijo en entrevista que la doctora Blasey se encontraba lista para comparecer ante el comité. “Tenemos la esperanza de que esta audiencia sea justa y no otro ataque usado como arma contra una mujer que haya acusado de conducta indebida a un hombre poderoso”, dijo Katz.Ahora de Kavanaugh dependerá convencer a los senadores de su inocencia. El lunes, tanto los senadores Susan Collins como Jeff Blake, ambos republicanos, señalaron que de ser ciertas, las acusaciones de Blaseys podrían descalificar al nominado a la Suprema Corte.

