Trabajadoras de McDonald's protestan contra el acoso sexual

Washington— Trabajadoras de McDonald's realizan una huelga de un día en diez ciudades de Estados Unidos, para protestar contra el presunto acoso sexual en algunas de las sucursales de la famosa cadena de restaurantes de hamburguesas.Según los organizadores, es la primera vez que ocurre simultáneamente una huelga en varios estados para protestar en contra del acoso sexual, y en seguimiento al movimiento Me Too.Las trabajadoras de McDonalds son de las ciudades de Chicago, Durham, Kansas City, St Louis, Missouri, Los Angeles, San Francisco, Miami, Milwaukee, Nueva Orleans y Orlando.La huelga se realiza a la hora de comer para exigir a la empresa unas medidas más duras para atajar lo que llaman "epidemia" de acoso sexual contra la que no se han tomado medidas.La huelga fue aprobada por comités de mujeres en decenas de locales McDonald's en todo Estados Unidos.Entre los organizadores están varias mujeres que en mayo se quejaron de acoso sexual en los locales de McDonald' s ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC por sus siglas en inglés)."Estoy en huelga y parada hoy aquí por el cambio", dijo Theresa Cervantes, una empleada de 20 años de McDonald's que denunció a sus gerentes de acosar regularmente a los empleados."El acoso sexual es un asunto universal, es una enfermedad", señaló parada frente a otros trabajadores que tenían la boca cubierta con cinta adhesiva azul, en la que se podía leer: "en huelga" o "me too (yo también)"

