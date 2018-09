Piden a FBI pesquisa contra Kavanaugh

Washington— La defensa de la mujer que acusó de agresión sexual a Brett Kavanaugh, nominado como juez de la Suprema Corte de Estados Unidos por el Presidente Donald Trump, dijo que una investigación al FBI debería ser el primer paso para abordar el caso de su clienta.En una carta enviada al Comité Judicial del Senado, los abogados de Christine Blasey Ford señalan que su cliente podría no comparecer ante una audiencia extraordinaria en el Capitolio -programada para el lunes- en el que escucharán sus acusaciones, insistiendo que el FBI debe investigar primero.Aunque Ford no descartó explícitamente aparecer ante el Comité para testificar, es poco probable que los republicanos negocien una fecha alternativa y podrían continuar con la audiencia sin ella o declararla innecesaria si se niega a comparecer.El aparente estancamiento fue un nuevo giro sobre el caso de Kavanaugh, cuando el Comité Judicial reveló que había remitido las acusaciones de agresión sexual a los investigadores federales.Blasey Ford, una psicóloga de investigación que vive al norte de California, acusó a Kavanaugh de agredirla sexualmente hace más de 30 años cuando ambos eran adolescentes en una fiesta de la preparatoria, un cargo que él negó categóricamente.En la carta, los abogados de Ford se quejaron de que algunos senadores ya habían "tomado una decisión" sobre el caso.Por su parte, el Presidente estadounidense consideró innecesario que el FBI abra una pesquisa contra su nominado."No creo que el FBI deba involucrarse en esto, proque ellos no quieren involucrarse", aseguró Trump en una rueda de prensa en la Oficina Oval.Asimismo, Trump se mostró confiado de que Kavanaugh será ratificado."Es un hombre increíble. El tiene un increíble intelecto. Él será un increíble magistrado de la Suprema (Corte)", dijo.

