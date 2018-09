Trabajan 'a ciegas' abogados de Trump

Washington— Cerca de una docena de abogados ayudan actualmente al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a enfrentar dos investigaciones federales tanto en Washington como en Nueva York, las cuales podrían representar serias amenazas para su Administración y sus negocios.Sin embargo, el equipo legal del Mandatario carece de medios para enfrentar retos como averiguar el rumbo que podrían tomar las investigaciones y el alcance de la vulnerabilidad legal del republicano.Los abogados tienen solo una versión de lo que muchos testigos, incluidos altos funcionarios del Gobierno y los socios comerciales del Presidente, le han dicho a los investigadores del Fiscal Especial, Robert Mueller, y lo que el Departamento de Justicia planea hacer con cualquier información incriminatoria sobre Trump, según entrevistas con más de una docena de personas cercanas a la Casa Blanca.Asimismo, no está claro si el Presidente ha compartido con sus abogados una lista completa de algunos eventos clave en los que ha estado involucrado como Mandatario o al frente Organización Trump durante sus décadas.Otro posible obstáculo para Trump surgió este viernes cuando su ex líder de campaña, Paul Manafort, se declaró culpable de cargos de corrupción y aceptó cooperar con los fiscales.Hasta el momento se desconoce públicamente si existe información que pueda afectar de manera negativa al Presidente, la cual pueda entregar Manafort a los fiscales, pero su cooperación genera un nuevo nivel de incertidumbre.El ex líder de campaña del republicano pasó un tiempo considerable con Trump y su familia durante la campaña presidencial de 2016, incluida la cita a una reunión con rusos que ofrecieron información negativa sobre Hillary Clinton, además de que el empresario ha tenido extensas relaciones comerciales con los rusos cercanos al Kremlin.La comparecencia de Manafort eleva a cuatro el número de ex colaboradores cercanos al Mandatario que han aceptado cooperar con Robert Mueller, quien investiga la interferencia rusa en las elecciones y la obstrucción de la justicia por parte del Presidente.Y aunque los abogados de Trump insisten en que Mueller no cuenta con información sobre posibles vínculos de su cliente con Rusia, éstos se preparan para un posible informe que pueda perjudicar a Trump ante el Congreso sobre si obstaculizó o no la justicia.

