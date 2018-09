Compara Stormy Daniels pene de Trump con hongo de 'Mario Kart'

Stormy Daniels, la actriz porno a la que el presidente Donald Trump pagó más de 130 mil dólares para acallar un “affaire extramarital”, publicará el próximo mes unas memorias en las que da detalles íntimos sobre sus relaciones sexuales y los genitales del mandatario, comparando su pene con un “hongo”.El diario “The Guardian” consiguió un ejemplar de Full Disclosure (Revelación total). En el libro, Daniels (cuyo nombre real es Stephanie Clifford) reafirma que en 2006 mantuvo relaciones sexuales con el entonces magnate inmobiliario durante un torneo de golf en California.“Pudo ser el sexo menos impactante que nunca he tenido, pero claramente él no compartió esa opinión”, escribe Daniels. Trump ha negado repetidamente que tuviera relaciones con ella en una época donde acababa de ser padre de Barron, su hijo menor y único que tiene con su actual mujer Melania, publicó El Universal.Sin embargo, su exabogado Michael Cohen se declaró culpable de haber hecho pagos que violaron las leyes de financiación electoral para acallar la historia entre Daniels y Trump.Daniels, en el libro, cuenta como fue el encuentro. Reconocida como actriz, guionista y directora porno, fue invitada a cenar a un apartamento de Trump. Ahí, recuerda, es donde hubo toda la acción.En su relato no escapa ningún detalle, haciendo especialmente énfasis -y gran punto de morbo- sobre los genitales presidenciales.“Es más pequeño de la media”, asegura en el libro, según el recuento del diario británico. “Él sabe que no es un pene inusual […] Tiene una cabeza de hongo enorme, como una seta venenosa”, detalla. Incluso lo compara con el “personaje hongo de Mario Kart”.Años después, asegura Daniels, se mostró asqueada de haber tenido sexo con Trump al verlo en televisión.La aparición de Daniels al circo público desató un escándalo en todo el país, y ahora la actriz está dispuesta a incumplir el supuesto acuerdo de silencio por el cual le pagaron para contar su historia y, en sus palabras, para no ser vulnerable a los ataques y los intentos de chantaje.En su libro, que repasa toda su vida desde que empezó en clubes de striptease hasta su salto al porno, también relata cómo al principio estaba convencida que Trump “no quería ser presidente” y que, a medida que iba ganando y acercándose a la Casa Blanca, sintió que podía estar “en peligro” por ser la protagonista de eventos que seguramente querrían que se mantuvieran ocultos.El libro saldrá a la venta el 2 de octubre, justo un mes antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 6 de noviembre.La obra de Daniels será de las últimas que han aparecido sobre Trump y la Casa Blanca, añadiéndose a una lista que comparte con el prestigioso periodista Bob Woodward o la exasistente presidencial y concursante de reality shows, Omarosa Manigault.

