Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que tendrá una muy buena relación con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar este martes la conclusión del diálogo para un acuerdo comercial con dicho país.Trump renovó igualmente su llamado a la ayuda de México en el frente migratorio, al alegar que así lo amerita la incapacidad que padece su gobierno como consecuencia de las actuales leyes en la materia, que calificó como las peores del mundo."Queremos tener ayuda en la frontera porque tenemos las peores leyes de migración en la historia de la humanidad, pero hemos llegado a una conclusión con México”, expresó.México y Estados Unidos alcanzaron el pasado 27 de agosto un acuerdo comercial en principio, cuyo texto deberá ser presentado al Congreso estadounidense el próximo 30 de septiembre, y al cual podría ser incorporado eventualmente Canadá.La semana pasada los dos países revisaron los textos bilaterales acordados, durante reuniones de los equipos técnicos en esta capital, que en el caso de México estuvo encabezado por Kenneth Smith Ramos.En conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca junto con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, Trump se dijo complacido por el resultado de esa negociación."Hemos logrado una conclusión con México. Tenemos un maravilloso acuerdo para las dos partes, el lugar de un acuerdo desigual. Tenemos un buen acuerdo para las dos partes, (estoy) contento por eso”, manifestó.Agregó que ha tenido conversaciones telefónicas con López Obrador, las cuales caracterizó como tremendas. "Creo que vamos a tener muy buena relación, veremos”, apuntó.El mandatario mantuvo empero su crítica contra Canadá, su otro socio en el TLCAN con el cual su gobierno busca llegar a un acuerdo comercial que pueda mantener al carácter trilateral del tratado, pero ha dicho que de no ser así, buscará la ratificación de uno bilateral.Trump acusó a Canadá se estar tomando ventaja de Estados Unidos en su relación comercial, como aseguró antes, lo han hecho otros socios comerciales, encabezados por China y la Unión Europea."Queremos a Canadá. Lo queremos. Queremos a los canadienses, pero están en una postura que no es buena para ellos. No pueden continuar cobrándonos tarifas de 300 por ciento en productos lácteos, y eso es lo que están haciendo”, lamentó.Está previsto que la canciller canadiense Chrystia Freeland viaje a Washington para reiniciar las conversaciones que ha venido celebrado durante cuatro semanas con el representante comercial Robert Lighthizer.

