Seattle.- Michael R. Bloomberg está considerando contender por la Presidencia en el 2020 como demócrata, concluyendo que sería la única vía hacia la Casa Blanca con que cuenta a pesar de sus fuertes discrepancias con los progresistas en temas cruciales como la regulación bancaria, las tácticas policiales de revisiones corporales y el movimiento #YoTambién, según publicó The New York Times.El multimillonario mediático de 76 años y exalcalde de la ciudad de Nueva York ya se ha puesto del lado los demócratas durante las elecciones legislativas, aprobando un plan destinado a gastar 80 millones de dólares para el control de cambios de posturas en el Congreso. Un grupo político dirigido por Bloomberg pronto empezará a gastar fuertemente en tres distritos californianos en poder de los republicanos, atacando a los candidatos conservadores por sus posiciones relativas al aborto, las armas y el medio ambiente.En eventos celebrados en los últimos días, Bloomberg, quien fue electo alcalde como republicano e independiente, denunció a su partido anterior. Exhortó a públicos de Seattle y San Francisco a castigar a los republicanos que se oponen al control de armas o rechazan la ciencia climática. El domingo, en Las Vegas hizo a los demócratas un llamado a ganar el centro político y a los estadounidenses “que en el 2016 votaron por los republicanos”.Pero Bloomberg también está tomando medidas cuyo propósito parcial sus asesores reconocen es poner a prueba sus opciones para el 2020.En entrevista concedida el viernes, Bloomberg, quien ya en repetidas ocasiones ha contemplado buscar la Presidencia por la vía independiente, dijo ahora creer firmemente que la Casa Blanca sólo la puede ganar un candidato de un partido mayor. En caso de contender, Bloomberg dijo que lo haría como demócrata, dejando abierta la posibilidad de cambiar en los próximos meses su filiación partidista.Bloomberg señaló no tener plazo para decidir en torno a alguna precandidatura presidencial: “ahorita estoy dedicado a las elecciones del 6 de noviembre, y después de eso voy a analizar el tema”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.