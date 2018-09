Nueva York.- La editorial Meredith Corporation anunció que el fundador de la empresa de servicios tecnológicos Salesforce, Marc Benioff, aceptó adquirir la revista semanal Time por 190 millones de dólares en efectivo.Meredith indicó que la compra la realiza tanto Benioff como su esposa a título personal y que la transacción no esta relacionada con Salesforce, que respetará por completo la independencia editorial de la revista. Benioff es presidente y director ejecutivo de Salesforce.La editorial aclaró que el matrimonio Benioff no participará en las operaciones cotidianas de la revista ni en sus decisiones periodísticas. Time además seguirá siendo dirigida por el actual equipo editorial.Con casi un siglo de antigüedad, Time tiene una audiencia combinada de más de 100 millones de lectores en sus ediciones impresas y en línea, que incluyen más de 50 millones de visitantes digitales y 40 millones de seguidores mensuales en redes sociales."Durante más de 90 años, Time ha estado a la vanguardia en los eventos más importantes y las impactantes historias que dan forma a nuestra conversación global. Sabemos que Time continuará teniendo éxito y está en buenas manos con los Benioff", dijo el presidente de Meredith, Tom Harty.Por su parte, Benioff explicó que se sentía honrado de quedar ahora encargado de impulsar "una de las revistas y marcas más importantes del mundo".La transacción sucede luego de que otro multimillonario de la industria de la tecnología en Estados Unidos, Jeff Bezos, fundador del comercio minorista por internet, Amazon.com, adquiriera en 2013 el diario The Washington Post.Asimismo, el año pasado, Laurene Powell Jobs, la viuda del cofundador de Apple, Steve Jobs, acordó adquirir una participación mayoritaria en la revista The Atlantic a través de su organización, Emerson Collective.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.