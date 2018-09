Aumentan a 23 los muertos por 'Florence'

Wilmington.- La devastadora tormenta tropical Florence continuaba este lunes con su avance por Carolina del Norte y del Sur, dejando al menos 23 muertos por las lluvias que han generado inundaciones catastróficas.La tormenta, que avanza lentamente, ha dejado 91 centímetros de lluvias desde el jueves, lo que provocó el desplazamiento de miles de personas.Florence amenaza con dejar más muertos en su avance hacia Virginia y Nueva Inglaterra.Para las ya inundadas Carolina del Norte y Carolina del Sur, "lo peor está por venir", ya que los caudales de los ríos aumentan a niveles históricos, dijo Zach Taylor, experto del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.La tierra está empapada y no puede absorber más lluvia, por lo que el agua tiene que ir a algún lugar, por desgracia", dijo. "Esos ríos comenzarán a elevarse más tarde hoy y el martes y tal vez por más tiempo", agregó el meteorólogo.Inundaciones repentinas, advertencias de deslizamientos de tierra y "prolongadas inundaciones significativas de los ríos" en toda la región continuarán durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).La ciudad costera de Wilmington seguía aislada el lunes por las inundaciones.El paso de Florence deja hasta ahora 17 muertos en Carolina del Norte y otros seis un Carolina del Sur.Florence, un huracán que se debilitó a depresión tropical el domingo, volvería a perder intensidad el lunes antes de recobrar potencia el martes y el miércoles, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).Nuestras carreteras están inundadas, no hay acceso a Wilmington", dijo el presidente de la Comisión del Condado de New Hanover, Woody White, en una conferencia de prensa.Los queremos en casa, pero no pueden venir todavía", agregó.En Leland, una ciudad baja al norte de Wilmington, las casas y los negocios fueron devorados por el agua, que subió hasta 3 metros sobre la carretera.Rescatistas y voluntarios sacaron a los residentes varados en botes. Muchos caminos eran intransitables.

