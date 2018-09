Planea republicano publicar entrevistas sobre Rusia

Washington.- El jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos planea publicar las transcripciones de decenas de entrevistas privadas realizadas durante su investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones y que presionará al director de inteligencia nacional para que haga lo mismo con otras."Pienso que es necesaria plena transparencia, así que espero hacer disponibles esas (transcripciones) de nuestra comisión para el público estadounidense en las próximas semanas", dijo el republicano Devin Nunes, meses después que el colega republicano que condujo la pesquisa dijo que esa publicación pudiera tener un "efecto desalentador" en investigaciones futuras.Dijo que el panel entrevistó a casi 70 personas y estimó que entre 70 y 80% de esas entrevistas no son secretas. "Esas tienen que ser publicadas y tienen que ser publicadas, pienso, antes de las elecciones" del 6 de noviembre, le dijo Nunes a Fox News el domingo.Agregó que espera que le tome a Dan Coats, director de inteligencia nacional, apenas "cuestión de días" para actuar una vez que Nunes haga su pedido sobre las entrevistas secretas y "que ellos no hagan sus dilaciones usuales y no recibamos las entrevistas antes de los comicios".Permitir la publicación de las transcripciones solamente puede hacerse con una votación del panel. Los miembros demócratas han dicho que quieren que sean publicadas.El representante Adam Schiff, el demócrata de más rango en la comisión de inteligencia, pidió a Nunes a programar una reunión "inmediatamente" para que los miembros puedan votar sobre la publicación de las transcripciones. Schiff está en favor de una publicación total para que el público pueda formarse su propia impresión de los testigos.

