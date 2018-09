Washington— El presidente Donald Trump admite a regañadientes la posibilidad de "un pequeño retraso" en la votación del Senado para ratificar a Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema, aun cuando algunos republicanos habían intentado impedir que la acusación de que el juez agredió sexualmente a una compañera de secundaria asestara un golpe mortal a su nominación.Kavanaugh y su acusadora, Christine Blasey Ford, se dijeron dispuestos a testificar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado sobre el presunto incidente. Sin embargo, los líderes republicanos no mostraron interés en un espectáculo público en el que Kavanaugh y Ford rendirían sus propios relatos _sin duda contradictorios_ sobre lo que afirman que ocurrió o no ocurrió a principios de la década de 1980.Kavanaugh, de 53 años, cuyo proceso de confirmación parecía marchar sin contratiempos, fue visto llegar hoy a la Casa Blanca. Sin embargo, Trump señaló que no se reunió con él y declinó confirmar si Kavanaugh había ofrecido retirar su nombramiento y calificó de "ridícula" esa posibilidad.Colaboradores republicanos de la Comisión de Asuntos Jurídicos tenían previsto conversar por teléfono con Kavanaugh hoy acerca de las acusaciones de Ford y hacer lo mismo con Ford mañana, dijo una persona que solicitó el anonimato para hacer declaraciones sobre los arreglos que no se hicieron públicos.Sin embargo, demócratas de alto rango en el Senado dijeron que su partido no participaría. Dianne Feinstein, la demócrata de más alto rango en la comisión, señaló la "enormidad y gravedad" de las acusaciones, y afirmó que el FBI debe hacer las entrevistas y permitir que el panel decida si busca información adicional.Ford, actualmente profesora de psicología en la Universidad Palo Alto de California, dijo a The Washington Post que Kavanaugh, borracho, la metió en una recámara durante una fiesta en Maryland cuando ella tenía unos 15 años y él unos 17, la mantuvo tendida en la cama, intentó desvestirla y le tapó la boca con una mano cuando intentó gritar. Ford dijo que escapó debido a la intervención de un compañero de Kavanaugh.Kavanaugh dijo en un comunicado difundido hoy por la Casa Blanca que quiere "refutar esta aseveración falsa, de hace 36 años, y defender mi integridad".

