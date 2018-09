Tony Alsup, un chofer de camión de carga de Greenbeck, Tennessee, el lunes se subió a su autobús y se dirigió a la costa, decidido a rescatar el mayor número de animales posible antes de que azotara el huracán Florence, publicó Washington Post.En el interior del vehículo, se habían quitado los asientos a fin de hacer lugar para los pasajeros. A un costado se leían las palabras “ALBERGUE DE RESCATE ANIMAL DE EMERGENCIA”. Pero pudo haber dicho “Arca de Noé”.Durante el fin de semana, Alsup y su autobús salvaron a 53 perros y 11 gatos de los albergues de Carolina del Sur ubicados en el camino de Florence, informó Greenville News.El lunes por la mañana, Alsup esperaba buscar más.“Éstas también son vidas”, dijo Alsup al Washington Post. “Los animales —especialmente lo que están en albergues— siempre son los que menos atención reciben. Pero yo les daré su propio autobús. Si hace falta, pagaré toda la gasolina, o hasta una lancha, para sacar de ahí a estos perros”.Con su camión, Alsup, quien quiere abrir algún día su propio refugio animal, ha estado rescatando de las inundaciones a las mascotas de los albergues desde que el año pasado el huracán Harvey azotó la costa texana. Cuando vio en un noticiero que muchos refugios se saturaron de animales perdidos o rescatados, pensó que podía colaborar. Quería ayudar a trasladar a los animales a albergues con espacio —pero sabía que no podía subirlos a un tráiler.“Pensé, bueno, ¿qué puedo hacer?”, dijo. “Voy a comprarme un autobús”.Desde entonces ha ayudado en los rescates durante los huracanes Irma y María (aquí no llevó el vehículo; estuvo alimentando caballos) y ahora durante Florence.El lunes, las jaulas ocupaban desde el suelo hasta el techo del camión. Alsup viajó a Foley, Alabama, donde una amiga recibió a los recién llegados en un albergue particular. Varias personas acudieron a adoptar ahí mismo a perros y gatos, mientras que Alsup se coordinó con otros refugios de animales o con voluntarios para encontrarse en Knoxville, Tennessee, donde entregaría otros 40. A partir de ahí, dijo, el resto de los perros y gatos se trasladarían a albergues con cupo situados alrededor de Estados Unidos.

