Peleas comerciales de Trump pesan a legisladores republicanos

El Paso— Cuando el representante Will Hurd asistió aquí a una comida con un grupo de empresarios para informarlos sobre sus actividades en Washington, hizo una pausa al tocar el tema del TLCAN, publicó The Washington Post.El acuerdo comercial con México y Canadá representa un auge para los electores fronterizos del congresista republicano, mientras que el nerviosismo ha crecido desde que el presidente Trump empezó a tratar de renovarlo.El congresista en su segundo mandato ya ha intentado distanciarse de las políticas inmigratorias de Trump, de las interacciones que éste ha tenido con el presidente ruso Vladimir Putin y de sus críticas sobre los líderes de la comunidad de inteligencia.Pero este otoño la incertidumbre económica en torno a las negociaciones comerciales de Trump podría reflejarse sobre todo en un distrito como el de Hurd, que depende del TLCAN para el comercio transfronterizo con México. El distrito de Hurd incluye cerca de mil 300 kilómetros (800 millas) de la frontera sur, más que cualquier otro distrito en Estados Unidos.Se trata de un desafío político que este año se ha presentado en varias otras reñidas contiendas por el Congreso, complicando la capacidad del Partido Republicano para mantener la mayoría en la Cámara Baja.Aaron Viramontes, quien dirige una fábrica de mezclilla en El Paso, asistió a la comida con Hurd. Viramontes dijo desear más claridad por parte de Washington sobre el futuro del TLCAN, el cual en los años 90 abrió puertas para que su empresa incursionara en México.“Es una confusión, y eso nos impide poder comprender el TLCAN”, opinó Viramontes. “Ahorita no hay aclaraciones. Ninguna”.Hurd dijo en entrevista creer que el recientemente alcanzado acuerdo comercial tentativo entre Estados Unidos y México está “avanzando en la dirección correcta”, pero considerar mal encaminada la retórica general que la Casa Blanda está utilizando sobre el TLCAN.“El problema grave es la nueva versión del TLCAN”, dijo en torno a los esfuerzos por modernizar el convenio comercial. “El problema crónico es que la gente comprenda la importancia del comercio internacional”, dijo.En entrevista, la contendiente demócrata de Hurd, la exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Gina Ortiz Jones, criticó la postura comercial de Trump y el enfoque de Hurd hacia las pláticas del TLCAN de esperar a ver qué ocurre. “Mucha gente simplemente no tiene el lujo de poder adoptar el punto de vista a largo plazo de las cosas”, dijo Ortiz Jones, quien hace poco trabajó en la representación comercial de Estados Unidos evaluando los potenciales riesgos de las inversiones extranjeras para la seguridad nacional.

