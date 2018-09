¿Alarma alienígena o solar en el Observatorio Nacional del Sol en Nuevo México?Nadie sabe que pasó, y por más que la noticia haya dado la vuelta al mundo en las últimas horas, el misterio continúa: ¿Qué fue lo que sucedió en el Observatorio Nacional del Sol de los Estados Unidos?, se preguntan varios activistas en redes sociales.El hecho fue publicado en distintos medios estadounidenses el pasado jueves. El recinto ubicado en Nuevo México fue cerrado completamente luego de que el FBI llegó inesperadamente a evacuar el lugar, y se observó como los funcionarios huían rápidamente de las instalaciones.En tanto un helicóptero Black Hawk Sikorsky UH-60, perteneciente al Ejército y utilizado para transporte táctico, contando además con la capacidad de soportar fuego enemigo, sobrevolaba el lugar.Mientras todo esto acontecía, el FBI le pidió al alguacil local que sus hombres no estuvieran en los alrededores, por su propia seguridad. Sin embargo, nadie le informó qué fue lo que pasó y cuáles fueron las razones para efectuar todo esta operación."El FBI se niega a decirnos qué está pasando aquí. Están aquí y no hablan de sus intenciones", admitió el líder de la policía Benny House a la cadena ABC 7."El hecho de que el FBI está involucrado de manera rápida es porque algo debe estar pasando aquí ahora", agregó.Por su parte, los funcionarios del observatorio no se han referido al misterio, indicándose solamente que el recinto estará cerrado hasta nuevo aviso. En tanto, la explicación oficial es bastante escueta: "Fue por motivos de seguridad". Esta ambigüedad ha elevado las especulaciones prácticamente hasta el infinito.El observatorio en las montañas del sur de Nuevo México está dedicado a descifrar los misterios del Sol.Ante la falta de información hay muchas preguntan que se hacen los activistas y curiosos, de acuerdo a la cadena ABC 7.¿Hubo una alarma alienígena?, ¿Vieron algo que les asustó y decidieron cerrar todo?, ¿Llegó un correo con Anthrax? o ¿Descubrieron espías de otros países?. Estas son algunas de las preguntas que rondan en las redes sociales y que siguen sin respuesta.

