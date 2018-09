Cierre de observatorio revive 'conspiranoia'

Sunspot, NM­– En un pequeño observatorio solar resguardado entre los árboles de un bosque nacional, científicos y otro personal fueron ordenados la semana pasada de evacuar el lugar de inmediato. Una semana después, el lugar permanece vacío y nadie está dispuesto a decir por qué, publicó The Washington Post.La misteriosa evacuación, en un estado conocido por la realización de pruebas y operativos del ejército envueltos en un velo de secretismo y la sospecha de que en una ocasión un ovni se estrellara en dicho territorio, ha despertado una oleada de especulaciones.¿Acaso los investigadores encontraron algo de origen extraterrestre? ¿Acaso el telescopio solar fue hackeado por un poder externo y utilizado para espiar, digamos, a la base de misiles del Estado? ¿O hay una inocua explicación, suprimida únicamente por resistencias corporativas y gubernamentales que se oponen a la transparencia?El viernes, la entrada el Observatorio Nacional Solar estaba bloqueada por una cinta amarilla y dos guardias de seguridad, quienes dijeron que incluso a ellos no se les reveló ningún tipo de información. Los guardias, de Red Rock Security & Patrol en Las Cruces, Nuevo México no revelaron sus nombres, pero dijeron que era el primer día que la compañía había resguardado la entrada y sólo al “director y a un asistente” se les permitía entrar. No había una señal obvia de actividad por parte de la Policía.“Nosotros no sabemos nada. Tenemos la misma curiosidad que todos los demás”, dijo uno de los guardias.Una vocera del grupo no lucrativo que administra las instalaciones dijo que la organización estaba atendiendo un “asunto de seguridad”, pero no ofreció mayor información, más que, “sólo les puedo decir que no se trata de alienígenas”. La vocera dijo el viernes que el lugar “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”. Ni siquiera el FBI, cuyos elementos fueron vistos en el lugar en el momento de la evacuación, ni aquellos que trabajaban ahí, estuvieron dispuestos a informar a la Policía local sobre lo que había ocurrido, según dijo el sheriff del Condado de Otero, Benny House.“No nos dieron ningún detalle”, dijo House. “Tengo algunas ideas, pero no quiero aún revelarlas. Así es como los rumores comienzan, y se podría incurrir en la paranoia, o quizás llegue a darle alguna idea infundada a alguien y estar completamente equivocado”.A diferencia de otros centros de investigación en Nuevo México, el observatorio solar en Sunspot por lo regular nunca se ve inmiscuido en asuntos de secretismo.El lugar ubicado en el Bosque Nacional Lincoln, en el sur del estado, está abierto al público, y los científicos que trabajan ahí ofrecen recorridos guiados del sitio, según dijo James McAteer, profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México y director del consorcio del Observatorio Solar de Sunspot. Cuando no hacen eso, ellos utilizan un telescopio especial y otros instrumentos para estudiar el sol. Hay viviendas en el lugar donde viven miembros del personal.El observatorio de Sunspot se ubica a más de 2 mil 743.2 metros de altura y es parte de un centro mucho más grande de investigación y astronomía en el sitio. El adyacente observatorio de Apache Point, una colección de telescopios ubicados a una media milla (0.8 kilómetros) de distancia, operaba normalmente el viernes, y había alrededor de una docena de autos estacionados afuera.House, el sheriff, dijo que justo antes de las 10 a.m. del 6 de septiembre, el personal en las instalaciones de Sunspot llamó para reportar que estaban siendo “evacuados del edificio” y pidieron la asistencia de los agentes. El sheriff dijo que un sargento y un agente fueron enviados al lugar y al arribar se enteraron que el FBI ya estaba ahí.Pero ni el personal, ni el buró de investigación, quisieron explicar por qué el observatorio tenía que ser evacuado, según House, quien luego dijo que un jefe voluntario de Bomberos declaró que el FBI le había dicho que se trataba de una “amenaza creíble”, pero no dieron mayores detalles.La Oficina del Sheriff, dijo House, no encontró evidencia de una amenaza, y los agentes se retiraron del lugar unas horas después.“Intentamos saber de qué se trataba la amenaza y cuáles eran sus inquietudes”, dijo House. “Pero no identificaron nada. Guardaron extremo silencio”.McAteer dijo que su consorcio asigna cuatro investigadores al observatorio, aunque la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA), otro consorcio, administra el edificio y otra infraestructura junto con otras cuatro o cinco personas.Dicho consorcio, dijo McAteer, ordenó la evacuación del lugar, sin ofrecer ninguna razón, excepto que se trataba de un asunto de “seguridad”. McAteer dijo que los investigadores no vieron nada en el sol que los obligara a evacuar el observatorio, ni estaban enterados de ninguna razón científica, como una anomalía en los datos que estaban recolectando, para tener que hacerlo.“Mi gente no estuvo a cargo de la evacuación, nosotros nos dedicamos a la ciencia”, dijo McAteer.El administrador de la propiedad también acudió a la Oficina de Correos en las instalaciones y le pidió a la mujer que ahí trabajaba que se fuera, pero no ofreció ninguna indicación de por qué era necesario, según Rod Spurgeon, vocero del Servicio Postal. Spurgeon dijo que las operaciones de la oficina de correos continúan con normalidad en el centro de Cloudcroft, el cual está cerca de ahí.Kinsey Featherson, una vocera del representante Stevan Pearce, republicano de Nuevo México, dijo que la oficina del congresista intentó comunicarse con el FBI y se les dijo que se trataba de una “investigación que an seguía en proceso”.“Continuaremos monitoreando la situación, pero hasta ahora, no tenemos ninguna información”, dijo.Una vocera del FBI se rehusó a dar un comentario, refiriendo todas las preguntas en torno al asunto al consorcio a cargo de la administración de los edificios. Shari Lifson, una vocera de AURA, dijo en un comunicado que su grupo estaba atendiendo un “asunto de seguridad” y había “decidido evacuar las instalaciones temporalmente como medida de precaución”. Lifson dijo que estaban “trabajando con las autoridades apropiadas en este asunto”, aunque se rehusó a especificar quienes eran dichas autoridades.Lifson también se rehusó a especificar el asunto de seguridad, sólo rechazó la idea de que se tratara de alienígenas.El observatorio solar se ubica a unas dos y media horas de camino de Roswell, Nuevo México, el sitio donde supuestamente una nave alienígena se estrelló en el lugar en 1947, un infame incidente que la Fuerza Aérea posteriormente aseveró que se trataba de un experimento diseñado para detectar actividades nucleares soviéticas por medio del monitoreo de ondas sonoras. Dicho incidente despertó el interés del público, y ahora existe un museo en la ciudad dedicada al fenómeno OVNI.