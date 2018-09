Estados Unidos–– El Huracán 'Florence' golpeó con fuerza los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, luego de varias alertas ante los fuertes vientos, gran oleaje y lluvias torrenciales capaces de causar inundaciones y deslizamientos de tierra.'Florence' bajó de categoría 4, que mantuvo brevemente con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, desplazándose hacia el centro de este estado estadounidense, indicó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS).El ojo del huracán de categoría 1, en la escala de Saffir Simpson de cinco, entró a tierra cerca de la Playa de Wrightsville, en el noreste de Wilmington, a las 07:15 hora local, con vientos máximos registrados de 150 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).Florence derribo árboles y cables del tendido eléctrico en Wrightsville Beach, una ciudad del condado de New Hanover, y que es parte del área de Wilmington, una zona que no experimentaba vientos superiores a 150 kilómetros por hora desde el huracán Donna en 1960, según el Servicio Meteorológico Nacional.Pese al debilitamiento del huracán, que llegó a ubicarse en la categoría cuatro, las autoridades advirtieron a la población sobre “inundaciones castastróficas”, debido a lentitud de la tormenta que se desplaza a una velocidad de nueve kilómetros por hora y que aún podría quedarse en Carolina del Norte y Carolina del Sur hasta un día entero.Veo que va a ocurrir una inundación de proporción 'bíblica'", dijo este viernes el jefe de policía de Wilmington, Ralph Evangelous, a la cadena ABC News.Más de 100 personas esperaban ser rescatadas de sus casas en New Bern, en Carolina del Norte, debido a las inundaciones, mientras que otras 100 ya fueron rescatadas desde la noche del jueves, dijo el administrador del Condado de Craven a la Radio Nacional Pública (NPR), Gene Hodges.Los equipos de rescate trabajan de manera coordinada y lo más rápido que pueden en los vecindarios en los que han recibido múltiples llamadas de auxilio, indicó Hodges.Los Servicios de Emergencia del Condado de Craven informaron que hay carreteras intransitables debido a las inundaciones, cables de tendido eléctrico caídos y árboles derribados sobre automóviles.New Bern, una ciudad de unos 30 mil residentes, ha estado bajo una orden de evacuación obligatoria desde el martes.

Winds really picking up here over the bridge(mainland) near North Topsail, NC. #HurricanceFlorence pic.twitter.com/S3NjDG6GCL — Jeff Gammons (@StormVisuals) 14 de septiembre de 2018

