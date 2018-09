Acusan de abuso a nominado a Corte de EU

Washington- Una carta enviada a senadores demócratas acusa a Brett Kavanaugh, nominado a juez para la Suprema Corte de Estados Unidos, de intentar abusar sexualmente de una mujer mientras iba en la preparatoria, según tres personas familiarizadas con el documento.De acuerdo con éste, Kavanaugh, entonces un estudiante de la Escuela Preparatoria Georgetown en los suburbios de Washington y ahora nominado por el Presidente Trump a la Corte, había estado bebiendo durante una fiesta cuando él y un amigo llevaron a la adolescente a un dormitorio.Cerraron la puerta y la arrojaron a la cama, según la acusación. Kavanaugh luego se puso encima de la adolescente, le tapó la boca con la mano, y su amigo subió el volumen de la música para acallar las protestas de la mujer. La joven fue capaz de liberarse y abandonar la habitación antes de que ocurriera cualquier otra cosa, según la carta.La mujer consideró el incidente como un abuso. Se negó a ser identificada públicamente, y le pidió a la Senadora Dianne Feinstein, la principal Demócrata del Comité Judicial, que no publicara su contenido.El episodio tuvo lugar hace más de 30 años, cuando las tres personas involucradas eran menores de edad.En una declaración compartida por la Casa Blanca, Kavanaugh dijo que los cargos eran falsos."Niego categórica e inequívocamente esta acusación", dijo. "No hice esto en la preparatoria o en cualquier momento".Este viernes los senadores aún planeaban seguir adelante con la confirmación del Kavanaugh. El Comité Judicial tiene programada para el próximo jueves una votación clave para avanzar la nominación y los líderes republicanos esperan celebrar una votación final del pleno del Senado antes de finales de septiembre para permitir que Kavanaugh se integre antes del nuevo periodo de la Corte.La Casa Blanca acusó el jueves a los demócratas de intentar descarrilar al candidato.Feinstein aseguró que daría la información a las autoridades para que sea investigada. El FBI no ha abierto una investigación criminal sobre el asunto, pero agregó la carta al archivo de antecedentes del juez Kavanaugh.Ese archivo actualizado fue compartido con la Casa Blanca el jueves y luego enviado al Capitolio, donde se mantendrá en la oficina del senador Charles E. Grassley de Iowa, presidente republicano del Comité Judicial.En tanto, 65 mujeres que dijeron conocer al juez Kavanaugh cuando estaban en la escuela salieron en su defensa."A lo largo de los más de 35 años que lo hemos conocido, Brett se ha destacado por su amistad, carácter e integridad", escribieron las mujeres."En particular, siempre ha tratado a las mujeres con decencia y respeto", afirmaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.