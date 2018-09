Massachusetts- Leonel Rondon quería festejar que le acababan de entregar su licencia de conducir. En vez de ello, murió cuando la chimenea de una de las casas que estalló el jueves, por problemas con el gas natural, cayó sobre su auto, informó El Universal.Las autoridades dijeron que unas ocho mil personas fueron evacuadas en medio del caos posterior a las explosiones ocurridas en tres localidades al norte de Boston: Lawrence, Andover y North Andover.Además de la muerte de Rondon, 25 personas resultaron heridas y se desataron incendios en hasta 80 viviendas. Vecindarios enteros fueron desalojados.Las autoridades investigan un exceso de presión en una gran tubería de Columbia Gas, la empresa que sirve a unos 50 mil clientes en la localidad de Lawrence y sus alrededores, informó el diario The Boston Globe.Rondon, un joven de 18 años, acababa de obtener su licencia de conducir y se dirigió en su camioneta a la casa de un amigo en Chickering Road, en Lawrence. De acuerdo con otro amigo, identificado por NBC como Anthony Gil, Rondon y su amigo estaban escuchando música en el vehículo cuando una casa explotó. La chimenea salió volando y cayó justo sobre la camioneta.Cuando los rescatistas lograron sacar a Rondon, lo trasladaron al Hospital General de Massachusetts, donde se le pronunció muerto.El joven era un músico que se hacía llamar DJ Blaze. “Es una locura cómo sucedió esto”, dijo una amiga, Cassandra Carrion, al Boston Globe.La familia, de acuerdo con medios de EU, no da crédito a lo que le sucedió al muchacho. En vez de celebrar con él por su logro, hoy preparan su funeral, lamentaron.En un comunicado retomado por medios como NBC, el sistema de Escuelas Públicas de Lawrence señaló que la comunidad estaba profundamente entristecida por el fallecimiento de Rondon. “El personal y los estudiantes lo conocían como un alumno extrovertido, con ganas de aprender y que amaba la ciencia y era excelente en Biología y Matemáticas”.El gobernador Charlie Baker dijo que las autoridades estatales y locales estaban investigando lo ocurrido, pero que ello podría tomar semanas. Cientos de técnicos estaban visitando casa por casa para asegurarse de que no había peligros.

