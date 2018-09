Planea Trump cambiar nombre de TLC

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cambiar el nombre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) por el de Pacto para Estados Unidos, México y Canadá (USMC), afirmando que podría descartar la "C" en caso de no lograr un acuerdo con Otawa, informó The Wall Street Journal.Los planes del mandatario los dio a conocer durante una recaudación de fondos privada con simpatizantes republicanos la tarde de este miércoles, según fuentes del periódico estadounidense.El rotativo señaló también que el presidente se quejó de Canadá durante una reunión privada con una docena de simpatizantes, señalando que los funcionarios del vecino del norte se describen como buenos amigos de Estados Unidos, mientras imponen aranceles de más del 200 por ciento a algunas exportaciones lecheras de su país.El republicano fue descrito como jovial durante el evento."Estaba en buena forma", indicó un republicano que afirmó que su exasperación con Canadá encontró una audiencia receptiva en Dan Stamper, presidente de Detroit International Bridge Co., quien se encontraba entre una docena de empresarios, funcionarios republicanos y otros donantes que se reunieron en privado con el el presidente durante media hora.La pequeña reunión, diseñada para dar a los donantes un mayor acceso al mandatario, tuvo un costo de 100 mil dólares por asiento.El evento fue seguido de una cena con cerca de 175 personas, la cual tuvo un costo de 35 mil dólares por pareja, según una copia de la invitación obtenida por el periódico.El evento logró una recaudación de 3 millones en beneficio de Trump Victory, un comité conjunto de recaudación de fondos para la campaña presidencial y el Comité Nacional Republicano, señaló un funcionario del partido.

comentarios

