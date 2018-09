Recuperación de Estados Unidos no resuelve guerra contra la pobreza

Washington.- En julio, el Consejo de Asesores Económicos del presidente Trump señaló que prácticamente había terminado la guerra contra la pobreza iniciada hace cinco décadas y la declaró un éxito, publicó Washington Post.El miércoles, la Oficina del Censo presentó su reporte anual 2017 sobre los pobres, sugiriendo en marcado contraste que la recuperación nacional no ha alcanzado a muchos de los entre 40 y 45 millones que se calcula viven por debajo del nivel federal de pobreza.Si bien el año pasado se elevaron 1.8 por ciento los ingresos medios por hogar, el índice nacional de pobreza se mantuvo obstinadamente alto en 12.3 por ciento. Lo anterior constituyó un ligero descenso respecto al 12.7 por ciento registrado un año antes, de acuerdo con el parámetro gubernamental anual sobre dificultades económicas.La medida complementaria de pobres para el 2017, ampliamente considerada más precisa por los economistas, fue aun más alta, con 13.9 por ciento en el 2017, manteniéndose básicamente sin cambios respecto al año previo. Representa una mejora a comparación del reciente récord del 16 por ciento registrado en el 2013. Pero los economistas y los activistas a favor de las personas pobres dicen que los avances relativamente modestos de los últimos años son frágiles, hallándose en peligro ante las políticas de la administración Trump y siendo vulnerables a la desaceleración económica esperada desde hace tiempo.El informe se da en un momento cuando la administración Trump trata de limitar los programas de la red de seguridad, en parte restando importancia a la gravedad del problema en Estados Unidos. En respaldo a su propuesta de recortes de programas y nuevos requisitos laborales para los beneficiarios de asistencia federal, la Casa Blanca ha llegado a cuestionar la validez de los cálculos gubernamentales tradicionales de la pobreza.Sin embargo persisten las señales de advertencia. En los últimos años han descendido los niveles de pobreza entre afroestadounidenses e hispanos, pero los dos se mantienen por arriba del 20 por ciento, rebasando con mucho la tasa de pobreza de 9.8 por ciento de la población blanca no hispana.Y los pobres están volviéndose más pobres. En el 2017 se consideraba pobre a una familia con ingresos de 24 mil 858 dólares anuales o menos. Desde 1975 casi se ha duplicado el porcentaje de familias que viven con la mitad de esas percepciones, en dólares constantes, de 3.5 a 5.7 por ciento, se indica en el reporte.El reporte ilustra el papel del apoyo gubernamental para impedir que la tasa suba aun más, citando datos sobre ingresos que muestran que las prestaciones del Seguro Social “sacaron de la pobreza” a 27 millones de personas, mientras que la asistencia federal de comida permitió a otros 3.4 millones de estadounidenses queda fuera del nivel de pobreza.“El estancamiento de la tasa de pobreza es una mala noticia”, dijo David Brady, quien dirige un centro de investigación sobre la pobreza adscrito a la Universidad de California en Riverside. “Significa que el bajo índice de desempleo no ha resuelto por sí mismo el problema”.

