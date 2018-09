Washington— Un grupo bipartita de legisladores solicitó el jueves a los servicios de inteligencia de Estados Unidos una valoración de la amenaza que representa la tecnología que permite que cualquiera haga videos apócrifos, pero realistas, de personas diciendo cosas que nunca han dicho.Las cada vez mayores capacidades de la tecnología generan preocupaciones de que se podrían utilizar para hacer un video falso, por ejemplo, de un político estadounidense aceptando un soborno, o de un líder nacional o extranjero que advierte de un inminente desastre.Tres legisladores escribieron una carta al director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, en el que solicitan que su departamento valore la potencial amenaza para la seguridad nacional de este tipo de videos hechos con alta tecnología y conocidos como deepfakes (una contracción de las palabras en inglés para aprendizaje profundo y falso)."Al difuminar los límites entre realidad y ficción, la tecnología deepfake podría socavar la confianza del público en las imágenes y videos grabados, y considerarlas representaciones objetivas de la realidad", escribieron los representantes Adam Smith, demócrata de California, Stephanie Murphy, demócrata de Florida, y Carlos Curbelo, republicano de Florida."Nos preocupa mucho que la tecnología deepfake pronto pueda ser utilizada por extranjeros maliciosos".Los deepfakes no son videos con fonomímica que se nota que son falsos. Esta tecnología utiliza un mapeo facial e inteligencia artificial para producir videos que parecen tan reales que es difícil saber si son apócrifos. Los republicanos y demócratas pronostican que esta forma de poner palabras en la boca de alguien se convertirá en la nueva arma en las guerras de desinformación en Estados Unidos y otras democracias occidentales.Los legisladores les pidieron a las agencias de inteligencia presentar un reporte al Congreso para mediados de diciembre en donde describan la amenaza y posibles contramedidas que Estados Unidos podría desarrollar o aplicar para proteger a la nación.Al caer en la cuenta de las implicaciones de la tecnología, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos creó un programa de cuatro años, del que ya lleva dos, para desarrollar tecnologías que puedan detectar imágenes y videos apócrifos. Por ahora, se requiere de un extenso análisis para distinguir entre videos falsos y reales. No es claro si las nuevas formas para depurar a los apócrifos le seguirán el ritmo a la tecnología utilizada para hacerlos.Los deepfakes se llaman así porque utilizan aprendizaje profundo, una forma de inteligencia artificial. Se hacen al instruir a una computadora con un algoritmo, o paquete de instrucciones, y muchas imágenes y audios de una persona en particular. El programa informático aprende cómo imitar las expresiones faciales, gestos, voz y entonación de la persona. Si tienes suficientes videos y audios de alguien, podrás combinar un video apócrifo con un audio apócrifo de la persona y hacerlos decir cualquier cosa que quieras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.