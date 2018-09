Busca EU pagar a México para deportar a migrantes

Washington— Donald Trump lleva años prometiendo que México pagará la construcción de un muro fronterizo. Ahora, su Administración planea pagar al país para que lidie con los indocumentados.El Gobierno de Estados Unidos tendría la intención de usar 20 millones de dólares de fondos de asistencia extranjera para ayudar a México a pagar boletos de avión y autobús para deportar a 17 mil migrantes, según un aviso enviado al Congreso citado por el diario The New York Times.Katie Waldman, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el programa estaba destinado a ayudar a aliviar los flujos de migración en la frontera entre ambos países.El dinero ayudaría a aumentar las deportaciones de centroamericanos, muchos de los cuales pasan por México para llegar a la frontera estadounidense."Estamos trabajando estrechamente con nuestras contrapartes mexicanas para enfrentar el aumento de las aprehensiones fronterizas -específicamente, un aumento del 38 por ciento de las familias solo en este mes-", dijo Waldman.El nuevo programa pretende que México sea el responsable de detener y proporcionar revisión judicial de los migrantes antes de deportarlos, proceso legal que es tardado en EU en los casos de solicitantes de asilo.De acuerdo con el Times, el dinero se transferiría del Departamento de estado al Departamento de Seguridad Nacional para luego enviarse a México.Un portavoz de la Embajada de México no respondió este miércoles una solicitud de comentarios por parte del diario."El Congreso pretendió que este dinero levante comunidades que lidian con el crimen, la corrupción y muchos otros desafíos, no para expandir la cruzada de deportación de esta Administración", dijo el representante demócrata Eliot L. Engel, de Nueva york, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja.Por su parte, los grupos de defensa de los migrantes llamaron a la ayuda que México brindaría como un uso equivocado y malgastado de dinero que no abordaría los problemas de las personas que viajan rumbo a Estados Unidos."No deberíamos estar pagando a otro país para hacer nuestro trabajo sucio. En realidad deberíamos arreglar nuestro sistema de migración y ayudar a países a volver a tener una base sólida", dijo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Migración.

