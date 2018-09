Se acerca 'Florence' a costa este de EU

Carolina del Norte— Residentes de la costa que huían de la devastación que podría causar el paso del huracán ‘Florence’ se encontraron con gasolineras y tiendas vacías mientras la monstruosa tormenta se acercaba a las Carolinas con vientos de 225 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían durar días.Aunque algunos residentes tenían previsto quedarse pese a los avisos y alertas por huracán para las viviendas de más de 5.4 millones de personas en la costa este, muchos decidieron no asumir riesgos.Un flujo constante de autos cargados con las pertenencias de sus ocupantes avanzaba hacia zonas del interior el martes, y el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, intentó convencer a todo el mundo para que se marchara."Las olas y los vientos que esta tormenta podría causar no se parecen a nada que ustedes conozcan. Incluso si ustedes han superado tormentas antes, ésta es distinta. No arriesguen su vida frente a un monstruo", declaró.De acuerdo con los pronósticos, ‘Florence’ tocará tierra el jueves por la noche o el viernes en la madrugada y entonces reducirá su velocidad y descargará lluvias durante varios días que alcanzarán entre 30 y 60 centímetros (entre 1 y 2.5 pies).Las precipitaciones podrían provocar inundaciones lejos de la costa y causar estragos ambientales si anega vertederos de desechos industriales y granjas porcinas.El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia para Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, lo que permite que los estados reciban ayuda federal. El dirigente señaló que el Gobierno federal está "absoluta y totalmente preparado" para "Florence". Las tres regiones ordenaron evacuaciones masivas a lo largo de la costa.La mañana de este miércoles, Trump publicó en su cuenta de Twitter una advertencia más sobre el Huracán."El Huracán Florece se ve aún más grande de lo previsto. Llegará pronto"Al mismo tiempo, Trump exhortó a la población a cuidarse.A las 05:00 horas, el vórtice de la tormenta se encontraba a 925 kilómetros (575 millas) al sureste de Cape Fear, en Carolina del Norte, y avanzaba a 28 km/h (17 mph). Por el momento el meteoro tiene categoría 4 pero se espera que siga ganando fuerza sobre las cálidas aguas y alcance la categoría 5, que supone que tendría vientos de 253 km/h (157 mph) o superiores.‘Florence’ es la tormenta más peligrosa de los tres sistemas en el Atlántico. La tormenta tropical ‘Isaac’ estaba ubicada al este de las Antillas Menores y se espera que pase al sur de Puerto Rico, la Española y Cuba. El huracán ‘Helene’ se movía hacia el norte alejándose de tierra firme.Los meteorólogos monitorean otras dos perturbaciones.

