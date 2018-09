Condenan a trabajador de albergue por abusar de menores migrantes

Un trabajador de un albergue para jóvenes migrantes en Arizona fue condenado por haber cometido abuso sexual contra adolescentes que estaban bajo su supervisión, dijeron los fiscales federales este lunes, según publicó The New York Times.Después de un juicio de siete días, Levian D. Pacheco, de 25 años y oriundo de Phoenix, fue declarado culpable la semana pasada en Estados Unidos por siete cargos de contacto sexual abusivo y tres cargos de abuso sexual de menores, expresaron los fiscales en un comunicado. El hombre será sentenciado el 3 de diciembre.“Garantizar la seguridad de todas las personas bajo custodia federal es de suma importancia para esta oficina”, dijo en el comunicado Elizabeth A. Strange, la primera asistente del fiscal de distrito de Arizona. También aseveró que el veredicto envía el mensaje de “que estos crímenes no serán tolerados”.El jurado condenó a Pacheco por abusar de siete adolescentes —en algunos casos en más de una ocasión— que estaban detenidos en espera de una posible deportación en Casa Kokopelli, un centro de Southwest Key, una organización financiada con fondos federales. El centro está ubicado en Mesa, Arizona, y los abusos se cometieron desde finales de agosto de 2016 hasta julio 2017, afirmaron en el comunicado.En julio, los fiscales presentaron su caso contra Pacheco, quien es VIH positivo, diciendo que fue acusado de manosear a seis adolescentes y practicar sexo oral con otros dos en dormitorios y un baño de la instalación. Las víctimas tenían entre 15 y 17 años.Los trabajadores monitoreaban a los jóvenes en sus habitaciones cada 15 minutos aproximadamente, según dijeron los fiscales en enero.Después de la condena, Southwest Key dijo el último viernes que la organización estaba “afligida” por el abuso que había ocurrido en uno de sus albergues, y que sus miembros habían cooperado con los investigadores y estaban comprometidos con la transparencia.En respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico, el portavoz de Southwest Key, Jeff Eller, dijo que había cámaras en todo el centro, excepto en las habitaciones y los baños. “Seguimos manteniendo nuestras políticas y procedimientos para asegurar que hacemos todo lo posible para crear un ambiente seguro para los jóvenes a quienes servimos”, dijo.Southwest Key es una empresa contratista que se ha convertido en uno de los mayores operadores de un negocio altamente secreto y de miles de millones de dólares que se encarga del alojamiento, el transporte y la vigilancia de los migrantes bajo custodia federal en la frontera sur de Estados Unidos.“Nos comprometemos a proteger la salud y la seguridad de los niños y responsabilizar a quienes abusen sexualmente de estas víctimas inocentes”, dijo Christian J. Schrank, agente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en un comunicado que anunciaba la condena de Pacheco.“Algunas personas violan sus cargos de confianza y perjudican a los niños, pero nos aseguraremos de que esos delincuentes sean enjuiciados por sus acciones”, dijo.Los refugios contratados por el gobierno estadounidense tienen un papel central en la política migratoria de mano dura del gobierno de Trump.Pacheco, quien fue contratado por Southwest Key el 23 de mayo de 2016, no presentó sus huellas dactilares para una verificación de antecedentes ante el Departamento de Seguridad Pública hasta el 12 de septiembre de ese año, dijo un funcionario en agosto. Pacheco no tenía antecedentes penales antes de su arresto en agosto de 2017, según consta en los registros judiciales.Otro empleado de Casa Campbell —un centro operado por Southwest Key en Phoenix, Arizona— también ha sido acusado de abuso sexual. Se trata de Fernando Magaz Negrete, de 32 años, quien fue arrestado a fines de julio después de que lo vieron besando y acariciando a una niña de 14 años en junio, según declararon las autoridades.

