Washington— Estados Unidos alcanzó un récord de 12 mil 800 niños migrantes detenidos, quintuplicando las cifras de 2017, según NYT.Los niveles de población en centros del Gobierno de EU para niños migrantes se han disparado más de cinco veces comparados con 2017, alcanzando 12 mil 800 este mes, según datos obtenidos por el diario The New York Times.El aumento, que ha colocado al sistema federal de refugios cerca de su límite, no se debe a la afluencia de niños que ingresan al país, sino a una reducción en el número de liberaciones para aquellos que son acomodados con familias o tutores, según datos recopilados por el Departamento de Salud de EU.La mayoría de los niños señalados cruzaron la frontera solos. Muchos de ellos son adolescentes provenientes de Centroamérica, y se encuentran alojados en un sistema de más de 100 refugios distribuidos en el país, con mayor concentración cerca de la frontera suroeste.Los nuevos datos fueron informados a los miembros del Congreso, quienes lo compartieron con el diario.El crecimiento en la cifra de migrantes detenidos sugiere un fracaso en los esfuerzos de la Administración Trump por desalentar el cruce ilegal en la frontera.La gran diferencia, señalaron las fuentes, es que la burocracia y el temor provocados por una aplicación más estricta de las leyes migratorias han provocado que familiares y amigos no reclamen a los menores.La capacidad en los centros de detención se mantiene cerca de su 90 por ciento desde mayo, en comparación con el 30 por ciento en el mismo mes de 2017.Los operadores advierten que cualquier aumento en la detención de menores podría abrumar rápidamente el sistema."Cuanto más cerca estén del 100 por ciento, menos capacidad tendrán para abordar algo imprevisto", dijo Mark Greenberg, quien supervisó el cuidado de niños migrantes para el Departamento de Salud en la Administración de Obama.El Gobierno de Donald Trump pareció realizar movimientos para abordar la situación el martes, cuando anunció que triplicaría el tamaño de camas o espacios temporales en Tornillo, Texas, para albergar hasta 3 mil 800 niños hasta finales de año.Por su parte, los defensores de los derechos de los migrantes y miembros del Congreso reaccionaron con angustia ante la noticia por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, en comparación con refugios tradicionales.El sistema para albergar niños migrantes fue objeto de escrutinio este verano en Estados Unidos, cuando más de 2 mil 500 menores fueron separados de sus padres y luego fueron alojados en albergues contratados por el Gobierno federal bajo la política de "cero tolerancia" de trump.Sin embargo, aquellos niños eran apenas una fracción del total de menores actualmente en detención.Históricamente, los niños categorizados como "no acompañados" se han colocado con patrocinadores, como miembros de la familia o amigos de esta, tan pronto como las autoridades puedan evaluarlos.Pero los nuevos datos muestran que el proceso de colocación se ha desacelerado significativamente. Las unificaciones mensuales han caído cerca de dos tercios desde el año pasado.Las demoras en la verificación se relacionan, en parte, con los cambios que la Administración ha realizado en el proceso.En junio, las autoridades anunciaron que los posibles patrocinadores y otros miembros adultos del hogar tendrían que presentar huellas dactilares y que esto serían compartidos con las autoridades de migración.La mayoría de los patrocinadores han sido indocumentados en sí mismos, y por lo tanto son cautelosos a arriesgarse a una proceso de deportación al reclamar a un niño.Mientras tanto, las autoridades federales aseguran que sus procedimientos de investigación están diseñados para proteger a los niños bajo su cuidado.

