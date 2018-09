Estados Unidos–– Este miércoles, la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó sobre el consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes ya que, durante estos últimos meses, se ha registrado un consumo excesivo, alcanzando una proporción epidémica.La agencia reguladora envió más de mil 100 cartas de advertencia y 131 multas a minoristas que vendieron ilegalmente productos de cigarrillos electrónicos a menores, de acuerdo con una operación encubierta nacional que incluyó tiendas físicas y en línea este verano."Notamos claras señales de que el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes ha alcanzado una proporción epidémica", explicó Scott Gottlieb, director de la FDA en un comunicado.El funcionario subrayó que no se puede permitir que una nueva generación se vuelva adicta a la nicotina.Datos publicados por The Washington Post indican que en la Encuesta Nacional sobre el Tabaco entre los Jóvenes se muestra un aumento del 75% del uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de secundaria en 2018 en comparación con 2017.La agencia federal dio 60 días a los cinco principales productores de cigarrillos electrónicos (Juul, Vuse, MarkTen XL, Blu and Logic 60) para que presenten propuestas sólidas destinadas a prevenir el consumo de los cigarrillos electrónicos entre jóvenes.Los cigarrillos electrónicos son dispositivos alimentados por baterías que calientan un líquido con nicotina convirtiéndolo en vapor para inhalar.Muchos usan líquidos con sabor a fruta que los críticos dicen que atraen a los niños y corren el riesgo de convertirlos en adictos a la nicotina.

