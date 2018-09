Estados Unidos–– La autora del ensayo "Cómo asesinar a tu marido" ("How to murder your husband"), Nancy Crampton Brophy, fue detenida por el presunto asesinato contra su marido en Oregón (Estados Unidos).La escritora de suspenso romántico fue arrestada bajo sospecha de asesinato el 5 de septiembre, con policías en su ciudad natal de Portland, Oregón.Brophy, de 68 años, se autopublicó años antes las novelas románticas "The Wrong Cop" y "The Wrong Husband". En la segunda obra, Brophy relata la historia de una mujer que escapa de una relación abusiva en un naufragio y luego se enamora de uno de los hombres que envían a su rescate.En su ensayo de 2011 sobre matar a un cónyuge descubierto por The Oregonian , opinó: "Como escritora de suspense romántica, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en los procedimientos policiales.En conferencia de prensa, la policía local afirmó que ella parecía seguir algunos de sus propios consejos como, por ejemplo, contratar a un asesino a sueldo y presuntamente ella misma apretar el gatillo."Después de todo, si se supone que el asesinato me liberará, ciertamente no quiero pasar ningún tiempo en la cárcel".Ella también compartió una publicación en Facebook poco después del asesinato, llamando a Brophy su "mejor amiga" y agregando: "Estoy luchando por darle sentido a todo en este momento ..."Aunque aprecio todas tus respuestas amorosas, estoy abrumada", finalizó