Nueva York— Gracias a una legislación aprobada este miércoles por el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, las personas nacidas en dicha ciudad y que no se identifiquen como hombre o mujer tendrán la opción de cambiar sus actas de nacimiento a "X".La propuesta de ley fue aprobada con 41 votos a favor y 6 en contra también permitía que los padres escojan la designación "X" para los recién nacidos, y que los adultos cambien el género en sus actas de nacimiento sin una declaración de un médico o profesional de la salud mental.Hoy es un día histórico para Nueva York en su papel como campeón mundial de la inclusión y la igualdad", dijo el demócrata Corey Johnson, presidente del Concejo Municipal.Los neoyorquinos ya no necesitaron una nota de su médico para cambiar su género en sus actas de nacimiento, y ya no hubo ningún caso como su identidad fuera de un problema médico".Johnson aseguró que es fundamental "presentarle a nuestros electores que los tomamos en cuenta, que los apoyamos y que los respetamos por los hijos".Carrie Davis, una activista transgénero que presidió una junta de asesores para el cambio de designación de género, dijo que la ley es "excepcionalmente crucial para esta época de peligro e incertidumbre con respecto a la atención médica y los derechos humanos para los estadunidenses transgénero a nivel nacional".Este tipo de legislaciones no son nuevas, desde hace algunos años ya está permitido en varios estados como California, Oregon y Montana, los cuales permiten que los individuos cambien el género en sus actas de nacimiento sin una indicación de su médico.La opción podría ser utilizada por padres de niños intersexuales o por padres que quieren que sus hijos y su género más adelante.Se espera que el alcalde demócrata Bill de Blasio apruebe la propuesta de ley, que entra en vigor el 1 de enero.Antes de 2014, los neoyorquinos que querían cambiar el género en sus actas de nacimiento tenían antes algo primero en una cirugía de cambio de género.La ley Johnson introdujo entonces permitió que las personas cambien sus actas de nacimiento sin la cirugía, pero sigan siendo necesarias que un médico emitan un documento. La nueva ley elimina ese requisito.

