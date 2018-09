Texas— Un albergue temporal para menores migrantes, que opera con tiendas de campaña en el Puerto de Entrada de Tornillo, Texas, se ampliará a 3 mil 800 camas para alojar al creciente número de niños centroamericanos que cruzan solos la frontera, informaron autoridades.El Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de cuidar a niños y adolescentes migrantes bajo custodia de Estados Unidos, precisó que triplicara el tamaño del campamento de mil 200 camas a unas 3 mil 800.El albergue fue abierto en junio pasado para hospedar temporalmente a niños migrantes, ante la creciente cifra de familias que durante meses fueron separadas tras cruzar la frontera debido a la política de "cero tolerancia" de la Administración del Presidente Donald Trump.Funcionarios federales explicaron que la decisión de ampliar el albergue se basó en el número de niños que continúan cruzando la frontera sin un padre o tutor legal, no en la cantidad de niños que aún no se han reunido con sus padres.Kenneth Wolfe, vocero de la Administración para Niños y Familias del departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que la necesidad de capacidad de emergencia era el resultado de la última oleada en la frontera, no la decisión de la Administración de separar a las familias."Las separaciones familiares resultantes de la política de cero tolerancia terminaron el 20 de junio de 2018 y no están impulsando esta necesidad ", dijo Wolfe en un comunicado. La capacidad actual del albergue es de mil 200, dijo.Desde su apertura en junio pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha utilizado el sitio de Tornillo principalmente para albergar adolescentes, canalizando a los niños más pequeños bajo su custodia a sitios más "permanentes".En el albergue, los menores duermen en carpas de lona con aire acondicionado. El lugar ofrece servicios que incluyen actividades recreativas y educativas.El departamento de Salud planea que de las 3 mil 800 camas que se instalaran en el lugar, unas mil 400 quedaran en "estado de reserva" y solo se llenarán según sea necesario."Continuaremos evaluando la necesidad del refugio temporal en el Puerto de Entrada terrestre Tornillo en Tornillo, Texas, en base a la necesidad proyectada de camas y la capacidad actual del programa", dijo Wolfe.La ampliación del albergue se anunció el mismo día en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron en el sur de Texas a dos grandes grupos de migrantes indocumentados que equivalen a 131 unidades familiares y niños no acompañados.Este martes, los agentes de la Estación de Weslaco se encontraron con un grupo de 65 inmigrantes indocumentados compuesto por 25 unidades familiares (una unidad familiar puede ser una madre o un padre con un hijo o varios) y 11 niños no acompañados originarios de Guatemala y El Salvador.El lunes, los agentes habían detenido a otro grupo de 66 inmigrantes compuesto por 20 unidades familiares y 11 niños no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras.El periódico The Washington Post adelantó este martes que el número de familias migrantes provenientes de Centroamérica ha resurgido en los últimos dos meses y que eso se reflejará en las cifras que dará a conocer próximamente la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).