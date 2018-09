Cargando

Estados Unidos- El predicador por televisión Pat Robertson aseguró que puede detener al huracán Florence y además rezó para establecer un "escudo" contra la tempestad durante un sermón este lunes en el estado de Virginia, provocando una ola de indignación en las redes.Robertson invitó a los feligreses a unir fuerzas para contrarrestar al huracán."Huracán Florence, hablamos contigo en el nombre de Jesús y ordenamos que la tormenta deje de avanzar y se dirija al Atlántico sin causar daños", declaró el pastor desde la tribuna.En el video, difundido por el portal Right Wing Watch, se puede ver que los seguidores de Robertson repiten sus palabras con la mano levantada, mientras él sigue dirigiéndose al huracán y declara un "escudo de protección sobre [la región de] Tidewater y sobre todas las personas inocentes que se encuentran en el camino del huracán". Y concluye la plegaria conminando a la tormenta a alejarse de tierra firme: "En nombre del Señor, ¡ve hacia el mar!""Si no dudamos de nuestra fe el huracán se disipará. Lo hemos visto año tras año. Es casi hilarante ver como intentan entrar pero no pueden" afirma en el video."En las redes sociales este video ha causado gran indignación pues aseguran que pone en riesgo la vida de las personas."Pat Robertson ha puesto en peligro vidas garantizando que su oración salvará a las personas del huracán Florence en lugar de urgirlas a prepararse o evacuarse", escribió una usuaria en su cuenta de Twitter."No soy meteoróloga, pero estoy convencida de que la evacuación es mejor opción", opinó un internauta."Las autoridades de Estados Unidos ordenaron la evacuación de más de un millón de personas.

