Estados Unidos–– Este martes durante una conferencia de prensa, el mandatario estadunidense Donald Trump afirmó que 'el país está listo para enfrentar este fenómeno' además de elogiar la respuesta federal ante el huracán María, que azotó a Puerto Rico el año pasado.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunió con miembros del Centro Nacional de Huracanes (NHC) para abordar la inminente amenaza del huracán Florence, informó CBS News.Trump destacó el trabajo de todos los que participaron en las labores de apoyo y rescate y subrayó que "fue en realidad difícil" por tratarse de una isla y teniendo en cuenta "el mal estado" de la red eléctrica en Puerto Rico, que empeoró con la llegada de la tormenta."El trabajo que hicieron FEMA [Agencia Federal para la Gestión de Emergencias] y las fuerzas del orden público, y todos aquel que trabajó junto con el gobernador en Puerto Rico, creo que fue tremendo. Creo que Puerto Rico fue un éxito increíble, no reconocido", aseveró Trump.Recordemos que la operación calificada como 'exitosa' en Puerto Rico, cobró la vida de casi 3 mil personas:"Creo que fue uno de los mejores trabajos que se hayan hecho, si tenemos en cuenta de qué se trató todo (…) Puerto Rico no fue golpeado por un huracán, sino por dos" afirmó el mandatario.Los meteorólogos no creen que Florence mantenga la potencia máxima al tocar tierra el jueves, aunque este será de todas formas tan fuerte que presentará amenazas de graves mareas de tormenta para la línea costera y sus poderosos vientos podrían ir mucho más allá de la zona costera, penetrando en el continente norteamericano.

