Chicago–– Los tiroteos perpetrados con armas semiautomáticas dejan el doble de personas heridas y muertas que aquellos en los que se usan armas que no se recargan solas, aunque las probabilidades de morir si se recibe una bala en cualquiera de estos tipos de ataque son las mismas, de acuerdo con un nuevo análisis.Los investigadores examinaron los datos del FBI de casi 250 incidentes en Estados Unidos desde el año 2000. Casi 900 personas resultaron heridas y 718 murieron.Uno de cada cuatro de esos ataques fue con un arma semiautomática. Estas armas suelen cargar automáticamente cada bala que se dispara, aunque para dispararlas se requiere jalar el gatillo para cada ronda.Entre los recientes ataques con armas semiautomáticas están el de la secundaria Parkland, el del club nocturno Pulse de Orlando y el de la escuela primaria Sandy Hook.Las armas semiautomáticas, entre las cuales hay fusiles de asalto, con frecuencia son consideradas más letales. Debido a que se disparan a gran velocidad, las posibilidades de ser baleado en esas circunstancias son altas, muestra el estudio.Sin embargo, en tiroteos que ocurren en espacios confinados donde el atacante entra con la intención de matar, los resultados indican que todo tipo de armas de fuego pueden ser igualmente mortales, dijo el investigador principal, el doctor Adil Haider, cirujano de trauma del Brigham and Women's Hospital de Boston.En general, 44% de las personas baleadas con un arma semiautomática mueren, la misma cantidad que aquellos heridos en ataques que no son con rifles semiautomáticos, lo que muestra que "la tasa de mortalidad si te impacta una bala es la misma", dijo Haider."Los atacantes armados están empeñados en matar gente", dijo. "La gran diferencia, y esto no sorprende mucho, es que si les das una semiautomática, podrán dispararle al doble de personas".El número promedio de personas heridas en ataques con armas semiautomáticas es de casi seis, contra aproximadamente tres en ataques con otras armas. Aproximadamente cuatro personas murieron en promedio en ataques con armas semiautomáticas, comparadas con dos en otros ataques, halló el estudio.Los resultados se publicaron el martes en la revista Journal of the American Medical Association.Haider dijo que el estudio pone de manifiesto la necesidad de registrar mejor los detalles de los tipos de armas utilizadas en tiroteos: Los datos del FBI no detallan si las armas utilizadas fueron semiautomáticas, así que los investigadores reunieron esa información de documentos judiciarios y policiales, y de reportes de la prensa.Los fusiles semiautomáticos causan más muertes y lesiones, pero "en general las armas de fuego, sin importar el tipo, son armas extraordinariamente letales", dijo la doctora Cassandra Crifasi, vicedirectora del Centro de Políticas e Investigación sobre las Armas de Fuego John Hopkins, quien no participó en el estudio.