Pegan a Apple declaraciones de Donald

Nueva York.- Apple, la empresa más grande del mercado en Estados Unidos, cotizaba hoy a la baja en Wall Street tras la sugerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que reubique su producción para evitar el impacto de potenciales aranceles a China.El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, que tiene una capitalización superior al billón de dólares, perdía un 1.14 por ciento de su valor y era la tercera firma que más retrocedía en una jornada positiva para la Bolsa de Nueva York.Este movimiento de Apple se sumaba a los experimentados hoy por algunos de sus proveedores en Asia, donde LuxShare Precision cayó un 10 por ciento en la Bolsa de Shenzen y Largan Precision un 7.82 por ciento en la de Taiwán, entre otros nombres.El viernes pasado, Trump amenazó con imponer otros 267 mil millones de dólares en aranceles a China, que se sumarían a los 200 mil millones que su gobierno está preparando y a los 50 mil millones de dólares que ya ha aplicado a productos de ese país.Apple envió una carta a la administración estadounidense en la que advertía de que esos aranceles, que "en última instancia aparecen como un impuesto a los consumidores de Estados Unidos", elevarían el costo de muchos de sus productos, entre ellos el Apple Watch, los AirPods y el HomePod."Los precios de Apple pueden incrementarse debido a los masivos aranceles que podríamos imponer a China, pero hay una solución con la que habría CERO impuestos y, de hecho, un incentivo fiscal", escribió entonces Trump en su cuenta personal de Twitter el sábado.El Mandatario cerró el tuit con la sugerencia de que Apple "haga sus productos en Estados Unidos en lugar de China" y "comience a construir nuevas plantas ahora", mensaje que acompañó del calificativo "¡Emocionante!" y las siglas MAGA (Make America Great Again), su lema de campaña.Según los analistas estadounidenses, el sector tecnológico sería el más perjudicado si continúa la guerra comercial entre Washington y Pekín, ya que los aranceles de 200 mil millones de dólares que prepara Estados Unidos elevarían el costo de algunas piezas importadas que se utilizan en la fabricación de productos.Este lunes, analistas de Bank of America indicaron que si Apple responde a la solicitud de Trump pidiendo a sus socios que relocalicen en Estados Unidos algunas de sus operaciones de montaje de iPhone, no afectados por los aranceles, eso haría subir su precio un 20 por ciento por los mayores costos laborales.Asimismo, los mercados están pendientes de la presentación de productos que hará el gigante tecnológico este miércoles en su sede de Cupertino, donde se espera que el consejero delegado, Tim Cook, anuncie una nueva versión del iPhone, como hace cada otoño, antes de la temporada de compras navideñas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.