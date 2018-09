Niegan Mattis y Kelly declaraciones sobre Trump

Washington.- El veterano periodista Bob Woodward dijo que el secretario estadounidense de Defensa Jim Mattis y el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly "no dicen la verdad" cuando niegan haber dicho citas incendiarias sobre el presidente Donald Trump en su nuevo libro, "Fear" ("Miedo").Kelly es citado diciendo que Trump es "un idiota", mientras que Mattis habría dicho que Trump tiene la comprensión de "un alumno de quinto o sexto grado". Ambos funcionarios niegan haber hecho las declaraciones.Cuando se le preguntó el lunes en el programa "Today" de NBC al respecto, Woodward dijo: "No dicen la verdad". Agregó que "estas son declaraciones políticas para proteger sus trabajos".El ganador del Premio Pulitzer defendió la integridad de su libro, que se publicará esta semana, y dijo que "está hecho con tanto cuidado como se puede hacer una excavación a la realidad de lo que sucede".Trump ha dicho que el libro es "ficción". Desde que se publicaron algunos extractos la semana pasada, el presidente ha acusado a Woodward de inventar citas que le atribuyó a él o a otras personas.El lunes, el mandatario tuiteó que "el libro de Woodward es una broma -solo es otro ataque contra mí, en una oleada de ataques, que ahora utiliza fuentes refutadas no nombradas y anónimas. Muchos han dicho que las citas de ellos, como el libro, son ficción. Los demócratas no pueden soportar perder. ¡Escribiré el libro de verdad!".Trump insistió que la Casa Blanca es una "máquina que tiene un buen funcionamiento". Ello es contrario a los testimonios que aparecen en el libro de Woodward y en un artículo de opinión anónimo que apareció en el diario The New York Times por parte de un alto funcionario gubernamental sobre que la residencia presidencial está sumida en un mal funcionamiento, con asesores que desacreditan al presidente y trabajan para evitar que tome decisiones desastrosas.En el libro de Woodward, hay una cita de Kelly en la que dice que Trump: "Es un idiota. No tiene sentido tratar de convencerlo de algo. Se ha descarrilado. Estamos en Locolandia".Kelly negó rotunamente en un comunicado haber hablado así del presidente y manifestó que "la idea de que haya dicho que el presidente es un idiota no es cierta, de hecho, es todo lo contrario". Agregó: "Él y yo sabemos que esta historia es" completamente falsa.En el texto también aparecen comentarios de Mattis, realizados tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 19 de enero, en los que dice que Trump actuó y comprendió como un "alumno de quinto o sexto grado".Mattis emitió un comunicado, tuiteado al menos dos veces por Trump, en el que aseveró que "las palabras despectivas sobre el presidente que se me atribuyen en el libro de Woodward nunca fueron pronunciadas por mí o en mi presencia". Mattis dijo que el libro era "el producto de la vasta imaginación de alguien".