El huracán Florence se fortaleció rápidamente este lunes y el oleaje que está generando ya afecta a Bermudas y partes de la costa este de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes.En su reporte de las 5 a.m., el centro con sede en Miami dio a conocer que Florence estaba a unos 1.005 kilómetros (625 millas) al sureste de Bermudas y se dirigía hacia el noroeste a 15 km/h (9 mph). Los meteorólogos prevén que el huracán aumentará su velocidad en el siguiente par de días.Sus vientos sostenidos máximos eran de 150 km/h (90 mph). Si se nutre de la temperatura tibia del mar, podría subir de su actual categoría 2 a un peligroso huracán de categoría 4 con vientos de 209 km/h (130 mph) o más para el martes.El centro también dijo que el huracán Isaac se ha convertido en el quinto huracán con nombre de la temporada del 2018 en el Atlántico.Isaac estaba a unos mil 230 km (1985 millas) al este de las islas Barlovento con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) el lunes temprano. La tormenta se dirigía al oeste a 20 km/h (13 mph). No representa una amenaza a tierra por el momento, dijo el centro.Los meteorólogos dijeron que es muy pronto para saber la ruta exacta que la tormenta tomará pero advirtieron que podría tocar tierra en las Carolinas para el jueves. Pero las autoridades no están dejando nada al azar y los gobernadores de las Carolinas y Virginia declararon de antemano estados de emergencia.Barcos de la Marina en la costa de Virginia se aprestan a desviarse de la ruta del fuerte huracán, una universidad de Carolina del Norte canceló clases y muchas personas comenzaron a juntar maderas, agua y otros abastecimientos aun cuando Florence estaba lejos, al sureste de Bermudas.

