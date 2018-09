Investigan fraude en unidad bancaria de Wells Fargo

El Departamento de Justicia está investigando si ciertos empleados cometieron fraude en la unidad bancaria de ventas al mayoreo de Wells Fargo & Co. tras revelaciones que los empleados alteraron inapropiadamente información de los clientes, según informaron personas familiarizadas con el asunto, publicó The Wall Street Journal.El Wall Street Journal había reportado con anterioridad que ciertos empleados en la unidad agregaron información a los documentos de los clientes, tales como números del seguro social y fechas de nacimiento, sin el consentimiento de estos.El Departamento de Justicia, en semanas recientes, ha solicitado al banco mayor información para examinar si se incurrió en presión por parte de la gerencia para que los empleados inapropiadamente alteraran o agregaran la información, según dijeron las personas. Los empleados en ese entonces estaban poniendo en orden los documentos de los clientes en anticipación a una fecha límite regulatoria.El vocero de Wells Fargo, Alan Elias, dijo que el banco no ofrece comentarios en relación a asuntos regulatorios ni del Departamento de Justicia. Un vocero del Departamento de Justicia se rehusó a dar un comentario.El Departamento de Justicia está interesado en saber si hay un patrón de comportamiento inmoral y potencialmente fraudulento por parte de los empleados, vinculado a cierta presión impuesta por parte de la gerencia, según las personas.Los empleados en la unidad bancaria de ventas al mayoreo, la parte del banco que trabaja con clientes corporativos, incurrieron el año pasado en el mal manejo de documentos, y volvieron a hacerlo a comienzos de este año, según reportó el Journal.La investigación es sólo otro de los problemas de Wells Fargo, compañía que resultó afectada desde que estallara un escándalo de ventas en su banco de consumidores hace dos años. También enfatiza como el mal comportamiento se ha generalizado por todo el banco, y cómo dicho comportamiento continúa afectando a la empresa incluso después de la controversia por la que pasó en el 2016 en relación a sus prácticas de venta. Los problemas del banco se han multiplicado desde entonces, con asuntos relacionados a altas expectativas en ventas y cargos inapropiados cobrados a sus clientes en casi todas sus unidades empresariales, lo cual ha desatado toda una gama de investigaciones federales y estatales.En su propia revisión de la unidad bancaria de ventas al mayoreo, el banco descubrió en meses recientes que los problemas son más generalizados de lo que se pensaba anteriormente, según las personas. El problema con los documentos alterados inicialmente se centraba en la parte bancaria de ventas al mayoreo, llamada el grupo empresarial bancario, el cual se enfoca en las compañías con ventas anuales de cinco a 20 millones de dólares. Wells Fargo encontró problemas similares en su división bancaria comercial, la cual primordialmente sirve a medianas empresas, y en su grupo de servicios corporativos, el cual ayuda en la administración de valores emitidos por compañías y gobiernos, según dijo una de las personas.

