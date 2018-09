Video: No vitorea adolescente a Trump y lo corren de mitin

Cargando

Washington— En el mítin que el presidente Trump dio el jueves en Billings, Montana, el estudiante preparatoriano Tyler Linfesty, de 17 años, estaba ubicado un poco más allá a la altura del hombro del mandatario, quedando casi constantemente visible durante el evento televisado. Traía una camisa a cuadros. Y cuando los demás vitoreaban, él permanecía muy serio, publicó The Washington Post.“¡Tenemos la mejor economía en la historia!”, declaró Trump en cierto momento de su discurso, repitiendo una aseveración refutada con datos.Tyler hizo una expresión de perplejidad, para luego voltear a ver a su amiga.“El mercado bursátil está en récords al alza”, dijo Trump. “El desempleo está en récords a la baja”.Tyler levantó las cejas y se mordió el labio.“¡Y hoy en día están trabajando más estadounidenses que nunca!”, señaló Trump.Tyler miró hacia arriba y pareció decir: “¿es cierto?”.Pronto las expresiones faciales de Tyler llamaron la atención de sus amigos, quienes habían estado viendo por televisión el mítin y le mandaron a él un mensaje de texto diciéndose que era, digamos, extremadamente visible. Más o menos en ese momento, Tyler se puso en la camisa un engomado de “Socialistas Demócratas de Estados Unidos”, dijo.Los amigos de Tyler no fueron los únicos que notaron su rostro. Docenas de otras personas que veían el mítin por televisión notaron que las reacciones de Tyler durante el discurso de Trump diferían. En las redes sociales, “el hombre de la camisa de cuadritos” pronto se convirtió en #HombreCamisaCuadros —y nació un meme.Tyler dijo no haber tenido intención de “trolear” a Trump. Si bien no es propiamente fan de Trump, dijo haber planeado asistir al mítin por no desear perderse la oportunidad de ver al Presidente.A los asistentes sentados detrás de Trump se les pidió vitorear y verse lo más animados posible. Tyler dijo que sus reacciones simplemente fueron para verse auténtico durante el evento. Aplaudió cuando Trump dijo que a Bernie Sanders le habían robado la candidatura demócrata.Pero era más frecuente que no estuviera de acuerdo con lo que decía Trump.El equipo de campaña de Trump tardó un tiempo en fijarse en Tyler y en sus amigos. Eventualmente, se pudo apreciar a una mujer de vestido negro dirigirse a Tyler y ocupar su lugar. Poco después, también se quitó de ahí a sus dos amigos.“La vi acercarse por la izquierda y todo lo que la oí decir fue, ‘voy a sustituirte”, dijo. “Yo sabía que me iban a quitar por no tener bastante entusiasmo. No traté de resistirme, nada más me fui”.El menor señaló que varios miembros del Servicio Secreto y policías locales lo escoltaron a una zona en un extremo del auditorio, donde le pidieron su identificación y lo retuvieron aproximadamente 10 minutos. Luego “me pidieron amablemente que me retirara y no volviera”, dijo Tyler.