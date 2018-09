Fiscales rechazan que agente rusa ofreciera sexo a cambio de acceso

Fiscales federales estadounidenses admitieron haber entendido mal los mensajes de texto que utilizaron para alegar en el juzgado que una mujer rusa intercambió sexo por acceso y que debe ser encarcelada tras el juicio que se le sigue por cargos de haber sido un agente extranjera que intentaba infiltrar a la Asociación Nacional del Rifle y otros grupos conservadores de Estados Unidos, escribe The Washington Post.La admisión se dio en un documento presentado la noche del viernes en el cual los fiscales señalaron que María Butina, de 29 años, debe permanecer arraigada debido a correr peligro de huir pero escribieron que “el Gobierno entendió mal esta conversación de texto en particular”.Los fiscales aseguraron que Butina posee fuertes vínculos con Rusia y pocos nexos con Estados Unidos. Sostuvieron asimismo que en otros materiales y comunicaciones descubiertos por los investigadores se pone en duda que la mujer deba salir libre después de pagar fianza, como ella dice, debido a los lazos con Estados Unidos derivados de su prolongada relación con Paul Erickson, el asesor republicano a quien conoció en el 2013 en Moscú y con quien se le ha vinculado románticamente.“El Gobierno tiene enorme poder para destruir vidas y reputaciones a través del proceso penal”, dijo sobre el documento procesal el abogado de Butina, Robert N. Driscoll, en comunicado. “Esto constituye un desafortunado ejemplo sobre el mal uso de dicho poder. Me alegra que se haya reconocido el alegato falso, pero resulta difícil borrar sus consecuencias”.Butina se declaró inocente a los cargos de conspiración y de no registrarse como agente de un gobierno extranjero.Los abogados de Butina y los fiscales adscritos a la fiscalía federal de distrito y a la división se seguridad nacional del Departamento de Justicia tienen previsto debatir el lunes durante audiencia en Washington el derecho de Butina a la fianza.

