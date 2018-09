Asesores del presidente Donald Trump consideran que están por descubrir al autor anónimo del editorial publicado por The New York Times que sacudió el mundo de la política, ya que la lista se estrechó a unas cuantas personas, de acuerdo a una fuente cercana a la Casa Blanca que le proporcionó información a CNN este viernes.Trump sigue “obsesionado” con encontrar a esa persona, aunque el jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, le aconsejó que dejara pasar el asunto para evitar atraer más atención.El editorial fue escrito por un funcionario de alto rango de la administración de manera anónima, alegando que existe una resistencia interna hacia el presidente en su propia administración.CNN desconoce la identidad de las personas de las que sospechan los asesores de la Casa Blanca. En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN, la asesora Kellyanne Conway comentó que Trump cree que la persona es alguien del sector de Seguridad Nacional del gobierno.El editorial fue publicado el miércoles pasado, justo días después que fueran dados a conocer algunos fragmentos del nuevo libro del veterano periodista Bob Woodward titulado “Temor: Trump en la Casa Blanca”.Los pasajes del libro publicados por The Washington Post y CNN muestran a una Casa Blanca consumida por el caos y desorden, incluye historias de asesores insultando a Trump a sus espaldas y llevando las cosas tan lejos como robar documentos de su escritorio para impedir que los firme.El escritor anónimo dice que la resistencia dentro de la administración Trump no es la misma que la resistencia de la izquierda política. El autor escribió que el gobierno quiere “que la administración tenga éxito. Pero creemos que el deber primordial es con el país, y el presidente sigue actuando de una manera que va en detrimento de la salud de nuestra república”.“Ésa es la razón por la que muchos designados de Trump se han comprometido a hacer lo que puedan para preservar nuestras instituciones democráticas y frenar los impulsos más erróneos del presidente hasta que concluya el mandato”.Agregó que “la raíz del problema es la amoralidad del presidente y sus negligentes decisiones”, así como “su comportamiento errático y un estilo de liderazgo impetuoso, conflictivo, veleidoso e inefectivo”.Más de 25 funcionarios de alto rango de la administración Trump negaron públicamente que hayan sido los autores del editorial, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo, el director de Inteligencia Nacional Dan Coats y el secretario de la Defensa James Mattis.El jueves, asesores de la Casa Blanca estuvieron trabajando en el asunto, sin embargo, se les exigió una respuesta más coordinada.Este viernes, Trump dijo que quiere que el procurador general Jeff Sessions investigue y descubra la identidad del autor del editorial.Sin embargo, Sarah Isgur Flores, portavoz del Departamento de Justicia, rechazó comentar sobre el asunto y dijo que “nosotros no confirmamos ni negamos las investigaciones”.

