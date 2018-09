Desiste Trump de demandar a actriz porno

Washington— El presidente Donald Trump no considera que el acuerdo con la estrella porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sea válido y no cumplirá sus amenazas de demandarla por violar el trato al revelar detalles de su supuesto amorío, afirmó el abogado de Trump en un documento judicial presentado el sábado.Horas antes, el abogado de la compañía que fue creada para hacerse cargo del pacto ofreció rescindir el acuerdo confidencial de Daniels. La compañía Essential Consultants también descartó la amenaza de demanda por 20 millones de dólares contra la actriz.Si un juez desestima el caso, ambos acontecimientos podrían frustrar un plan del abogado de Daniels, Michael Avenatti, para obligar al presidente a rendir testimonio bajo juramento sobre lo que él y su exabogado, Michael Cohen, sabían del acuerdo.Los sucesos eliminan todo riesgo legal que Daniels podría enfrentar por hablar públicamente sobre su relación con el presidente y los presuntos esfuerzos por ocultarlo.Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, asegura haber tenido relaciones sexuales una vez con Trump en 2006 y mantuvo una relación platónica con el mandatorio por aproximadamente un año. Recibió un pago por 130.000 dólares como parte de un acuerdo firmado antes de las elecciones por la presidencia en 2016. Daniels ha demandado para anular el pacto bajo el argumento de que Cohen lo firmó, pero no Trump.En el documento del sábado, el abogado de Trump señaló que el presidente no se opone a la afirmación de Daniels de que el contrato no es válido y nunca se consideró una parte del pacto. Tanto Trump como Cohen han pedido a Daniels que retire la demanda.La firma Essential Consultants fue creada por Cohen, quien el mes pasado se declaró culpable en una corte federal por violaciones financieras de campaña y otros cargos. Cohen dijo al juez que él y Trump habían arreglado el pago del dinero a Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal a cambio de su silencio.Además de la oferta de anular el acuerdo, Essential Consultants también acordó cancelar su plan de demandar a Daniels, según un arbitraje privado, por lo que no entablará una demanda contra ella, dijo Brent Blakely, un abogado de la compañía, en una carta dirigida al abogado de Daniels. Cohen había subrayado que Daniels podría tener que pagar 20 millones de dólares por violar el acuerdo.La compañía busca que Daniels reembolse los 130.000 dólares que le pagaron, escribió Blakely.

