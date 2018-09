Estados Unidos.- El expresidente estadunidense Barack Obama llamó este sábado a los demócratas a acudir masivamente a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre próximo, a fin de recobrar el control de la Cámara de Representantes y restaurar el sentido común del sistema político en el país.Un día después de denunciar las políticas de odio y resentimiento del presidente Donald Trump durante un discurso en Chicago, Obama buscó motivar a la base de su partido, al igual que a los independientes, de cara a las elecciones legislativas.Ante cientos de entusiasmados seguidores, el exmandatario hizo un llamado a dejar atrás la apatía política, asegurando que ha sido una de las causas del ascenso de voces extremas en la arena política y social."Donde hay un vacío en nuestra democracia; cuando no participamos, no estamos poniendo atención, no nos activamos, otras voces ocupan el vacío", apuntó.Obama deploró la división que existe en el país a partir de políticas que buscan generar desunión y señalar presuntos responsables de fenómenos sociales, todo lo cual ha generado una negativa espiral que se ha mantenido por varios años."La buena noticia es que en dos meses tenemos una oportunidad de restaurar alguna sanidad en nuestra política. Tenemos la oportunidad de voltear (hacia el lado demócrata) la Cámara de Representantes, y asegurarnos de que habrá una real supervisión y balance en Washington", expresó.Desde que dejó la presidencia en enero de 2017, Obama se había mantenido distante de los reflectores de la vida pública y política, pero decidió reanudar su actividad con un discurso en el que refutó abiertamente a la actual administración y a su presidente.

