Advierte asesor de Trump: Beto O'Rourke puede ganar

Washington— El jefe de Presupuesto del presidente Donald Trump dijo ayer que el senador republicano Ted Cruz podría perder su escaño en las elecciones de noviembre, sugiriendo que no es lo suficientemente simpático.En una reunión cerrada con donantes del Partido Republicano, Mick Mulvaney señaló que los republicanos podrían perder algunas contiendas, entre ellas la de Cruz en Texas.Cruz, que ha estado en el Senado desde 2013, enfrenta al demócrata paseño Beto O’Rourke, en la elección de noviembre. O’Rourke ha colectado más fondos que su rival y en encuestas recientes sus posibilidades de voto están muy parejas.“Hay una verdadera posibilidad de que ganemos la contienda por el Senado en Florida, pero podríamos perder la contienda por el Senado en Texas”, dijo Mulvaney. “No creo que sea probable, pero sí es una posibilidad. ¿Qué tan agradable es un candidato? Eso quizás aún tenga algo que ver”.Cuando habló en la reunión a puerta cerrada en Nueva York junto a Ronna McDaniel, directora del Comité Nacional Republicano, Mulvaney insistió que los demócratas y los medios exageraban sobre la amenaza política que los republicanos enfrentarán en noviembre: “Ellos quieren hacernos creer que hay una oleada azul, cuando la verdad es que no la hay”, dijo, de acuerdo con una cinta de audio sobre sus comentarios que fue obtenida por el New York Times.Mulvaney, quien está al frente de la Oficina de Administración y Presupuesto y del Buró de Protección de Finanzas del Consumidor, admitió que los republicanos habían nominado a candidatos poco agraciados en ciertos lugares, y quizás lleguen a tener dificultades para defender un gran número de escaños en la Cámara de Representantes que quedarán abiertos ahora que los titulares republicanos que los ocupan hayan decidido no reelegirse.Luego hizo un señalamiento a las contiendas por el Senado en Texas y Florida a manera de ejemplos donde la calidad de los candidatos podría resultar decisiva.En Texas, Cruz mantiene una modesta ventaja sobre el representante Beto O’Rourke, un demócrata que ha recaudado enormes cantidades de dinero en línea.

