Mata policía a vecino tras equivocarse de departamento

Dallas.- Una mujer policía de Dallas mató a disparos a su vecino, alegando que cuando regresaba a su casa confundió su propio apartamento e ingresó a otro, informaron las autoridades el viernes.La mujer llamó al número de emergencias para reportar que le disparó al hombre la noche del jueves, informó la Policía. Dijo a los agentes que respondieron a la llamada que creía que el apartamento de la víctima era el suyo cuando entró.Los policías que fueron al lugar de los hechos intentaron dar primeros auxilios a la víctima, quien fue identificada por la oficina del médico forense como Botham Jean, de 26 años, oriundo la isla caribeña Santa Lucía. Jean había asistido a una universidad en Arkansas y trabajaba para la firma de contabilidad y consultora PwC. Jean.Fue llevado a un hospital, en donde lo declararon muerto.La policía no ha dado a conocer la raza o nombre de la agente, quien llegó a casa en uniforme y no resultó lesionada. Será suspendida en espera del resultado de la investigación, dijo la Policía.Las autoridades no han dicho cómo logró entrar a la casa de Jean o si su puerta estaba abierta o sin llave. El complejo habitacional está a unas cuadras del departamento de Policía de Dallas.En conferencia de prensa la mañana del viernes, el sargento Warren Mitchell reconoció que hay demasiadas interrogantes que no podía responder en relación a lo sucedido."Todavía tenemos mucho por hacer en esta investigación. Así que hay mucha información que comprendo que quieran, pero es lo único que les puedo ofrecer por el momento".Jean creció en Santa Lucía y asistía a la Universidad Harding en Searcy, Arkansas, en donde con frecuencia dirigía servicios religiosos, antes de graduarse en 2016, dijo la institución en un comunicado. Ese julio, empezó a trabajar en el área de aseguramiento de riesgos en PwC.

