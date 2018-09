'Estilo de carta a NYT delataría al soplón de la Casa Blanca'

Nueva York— James Dao, el editor del New York Times encargado de publicar una carta anónima que afirmaba la existencia de un grupo de altos cargos de la Casa Blanca que trabajan para limitar los daños de la presidencia de Donald Trump, afirmó que el lenguaje utilizado en la misma podría revelar su identidad.El editorial del Times ha causado una fuerte polémica en Estados Unidos y planteado muchas preguntas sobre quién es su autor, que dice ser un alto funcionario dentro de la Administración Trump pero que quiso permanecer en el anonimato para poder continuar en su puesto.Dao, en una entrevista para el podcast que produce diariamente su propio periódico, confirmó que no cambió las palabras del artículo, y admitió que es posible que algunas características lingüísticas podrían "revelarlo todo".El periodista afirmó conocer la identidad del autor de la carta y estar completamente seguro de su veracidad, aunque se negó a dar cualquier tipo de detalle sobre cómo contactaba con él ni cuándo se iniciaron las conversaciones que llevaron a la publicación del texto.Las respuestas de Dao se producen después de que surgieran numerosas especulaciones por la identidad del autor, como la que señala al propio vicepresidente de EU, Mike Pence, por el uso de la palabra "lodestar" al final de la misma.Este vocablo, que podría traducirse como "estrella polar" o "inspiración", no es de uso habitual, pero medios estadounidenses han mostrado discursos donde Pence la utiliza.El vicepresidente, sin embargo, se apresuró a negar su autoría, y su director de comunicación, Jarrod Agen, afirmó en un tuit que Pence "pone su nombre en sus artículos de opinión".

