Ciudad de México.- La administración de Donald Trump presentó una propuesta para eludir el límite de detención de 20 días que tienen los migrantes menores de edad en Estados Unidos, con el fin de retener por más tiempo a indocumentados para procesarlos, de acuerdo con el diario The Washington Post.El límite, impuesto por el Acuerdo Flores de 1997, es uno de los principales obstáculos del Gobierno para poder retener a familias de indocumentados durante todo el proceso migratorio, y ha sido peleado sin éxito en las cortes por el Departamento de Seguridad Nacional."Hoy, las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad del Departamento para detener apropiadamente y eliminar rápidamente a las familias que no tienen base legal para permanecer en el país", apuntó la Secretaria Kirstjen Nielsen, en un comunicado.Es casi seguro que la maniobra sea peleada legalmente, apunta el diario, pues la Jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Dolly M. Gee, que supervisa el Acuerdo, ha rechazado los intentos de extender el lapso.La administración de Donald Trump comenzó en abril una política para procesar federalmente a todos los migrantes indocumentados que cruzan la frontera, lo que implica la separación de las familias: el encarcelamiento de los mayores de edad y la retención de los menores en centros migratorios.Tras las críticas de organizaciones, políticos, y organismos internacionales, el mandatario ordenó la reunificación de los 2 mil 600 niños migrantes que estaban separados de sus familiares. Hasta la fecha, 500 casos siguen pendientes.Trump propuso mantener a las familias unidas en detención, pero el Acuerdo Flores sólo les permitía hacerlo por 20 días, límite que ahora buscan eludir.Las regulaciones propuestas no entrarían en vigencia inmediatamente, señala el diario. Publicarlos en el Registro Federal desencadena un período de 60 días para comentarios públicos y luego tendrían 45 días para impugnar esos reglamentos en los tribunales.

